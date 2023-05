Ten Voorde onthult wat Berghuis vlak voor incident bij FC Twente tegen hem zei

Dinsdag, 30 mei 2023 om 16:19 • Laatste update: 16:34

Leon ten Voorde heeft in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia teruggeblikt op het incident van Steven Berghuis zondag na afloop van FC Twente – Ajax (3-1). De clubwatcher van de Tukkers sprak voor het incident kort met de 31-jarige Ajacied en heeft maandag nog bevestiging gevraagd aan de ooggetuige die aangaf dat Berghuis het opnam voor Brian Brobbey. "Hij stond er met zijn zoon bovenop en dit is gebeurd. Voor deze persoon steek ik mijn hand in het vuur, want ik ken hem”, aldus Ten Voorde.

Ajax verloor zondagmiddag op bezoek bij FC Twente met 3-1, waardoor het Champions League-voetbal voor komend seizoen definitief misliep. Na afloop van het duel in de Grolsch Veste gingen er op social media al snel beelden rond van Berghuis die een vuistslag uitdeelde aan een supporter. Tubantia bracht een ooggetuigenverklaring naar buiten waarin gezegd werd dat Brobbey werd uitgemaakt voor 'kankerzwarte'. Het management van Berghuis gaf even later aan dat hij constant in zijn gezicht werd uitgescholden terwijl hij handtekeningen uitdeelde aan kinderen. Daarvoor zou Berghuis ‘diegene ook meerdere malen hebben gewaarschuwd’.

Ajax player Steven Berghuis has just punched a FC Twente fan… pic.twitter.com/MsipXygbdE — george (@StokeyyG2) May 28, 2023

Ten Voorde was zondagmiddag aanwezig in de Grolsch Veste en ‘wil vertellen wat er is gebeurd’. “Ik was er zelf niet bij. Ik stond om het hoekje, dus ik heb wel het een en ander meegekregen. Ik zag hoe spelers van Ajax keurig handtekeningen aan het uitdelen waren. John Heitinga gaf op dat moment een persconferentie en ik stond buiten te wachten, want ik had geen belang bij Ajax. Spelers van Ajax liepen langs mij heen, Dusan Tadic en Berghuis kwamen samen langs.”

“Berghuis kende mij nog vanuit de jeugdopleiding, dus ik maakte even een praatje met hem”, vervolgt de clubwatcher van FC Twente. “Hij was niet echt gefrustreerd, maar glimlachte en vroeg hoe het met mij ging. Ik zei: ‘Ik zal om sportieve redenen maar even niet vragen hoe met jou gaat.’ Berghuis reageerde: ‘Deze middag is het seizoen van Ajax.’ Vervolgens liep hij totaal niet gefrustreerd of chagrijnig weg. Een minuut later is het geëscaleerd”, aldus Ten Voorde.

De clubwatcher is er zeker van dat Berghuis opkwam voor Brobbey, zoals werd gezegd in een ooggetuigenverklaring die Tubantia naar buiten bracht. “Hij (de ooggetuige, red.) stond er met zijn zoon bovenop en dit is gebeurd. Voor deze persoon steek ik mijn hand in het vuur, want ik ken hem. Ik heb gisteren (maandag, red.) nog even met hem gebeld om om bevestiging te vragen. Mijn interpretatie is dat Brobbey voor Berghuis in de bus is gestapt en toen is er wat geroepen. Berghuis heeft zich laten opfokken en ook naar hem is wat geroepen”, sluit Ten Voorde af.