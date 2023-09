Ten Hag verder onder druk: blunder Onana leidt nederlaag bij Bayern in

Woensdag, 20 september 2023 om 22:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:29

Bayern München is uitstekend begonnen aan zijn Champions League-campagne. De Zuid-Duitsers begonnen stroef tegen Manchester United, maar stonden mede dankzij een blunder van André Onana bij rust met 2-0 voor. Vlak na rust tekende Rasmus Højlund voor zijn eerste treffer in Engelse dienst, maar dat bleek niet genoeg. Harry Kane tekende via een strafschop voor de 3-1. Casemiro (tweemaal) en Matthys Tel zorgden in de slotfase voor de eindstand: 4-3. Bayern pakt zodoende de leiding in Groep A, waarin Galatasaray en FC Kopenhagen een punt hebben. United staat derhalve laatste.

Aan de kant van Bayern moesten Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui het doen met een reserverol. De Ligt werd gepasseerd ten faveure van Kim Min-jae, terwijl Konrad Laimer de rechtsback van dienst was. Leroy Sané, Jamal Musiala en Serge Gnabry stonden achter spits Kane. Erik ten Hag moest het bij United doen zonder de nodige afwezigen, waardoor onder meer Facundo Pellistri verzekerd was van een basisplaats. De Uruguayaan stond naast Bruno Fernandes en Marcus Rashford en achter Højlund.

???????????? Onana in de fout ?? De doelman van Manchester United gaat pijnlijk de fout in op het schot van Leroy Sané ??#ZiggoSport #UCL #BAYMUN pic.twitter.com/wp2qoCnIAp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 20, 2023

United begon sterk aan het duel en domineerde het openingskwartier in de Allianz Arena. Al in minuut 4 kregen the Red Devils een grote kans. Allereerst werd een kans van Pellistri bij de tweede paal ternauwernood onschadelijk gemaakt door Davies, waarna doelman Sven Ulreich een antwoord in huis had op de rebound van Christian Eriksen. Langzamerhand knokte Bayern zich terug in de wedstrijd, al leidde dat niet direct tot grote kansen. Het schot van Sané, even voor het half uur, was dat ook. Onana verkeek zich echter volledig op de inzet van de vleugelspeler en moest vissen: 1-0. Tot overmaat van ramp stond het enkele minuten later alweer 2-0. Musiala bereikte de achterlijn en gaf terug op Gnabry, die koelbloedig de verre hoek vond. Sané was voor rust nog dicht bij de 3-0, maar zijn inzet ging net naast.

De problemen stapelen zich op voor Ten Hag! ?? Serge Gnabry zet Bayern op een 2-0 voorsprong tegen zijn United.. ?????#ZiggoSport #UCL #BAYMUN pic.twitter.com/Y0XHixGaPE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 20, 2023

United moest na de onderbreking aan de bak en Højlund had de missie begrepen. De Deen schoot met links binnen na een snelle combinatie bij de bezoekers: 2-1. Toch leidde dat geen comeback in. Sterker nog: Bayern kreeg snel daarna een strafschop na een handsbal van Eriksen. Na het zien van de beelden besloot de arbiter de bal op de stop te leggen. Kane ging achter de bal staan en benutte het buitenkansje onberispelijk: 3-1. Het leek de definitieve beslissing.

United was zichtbaar aangeslagen en mocht van geluk spreken dat de achterstand daarna niet groter werd. Onder meer Kane, Sané en invallers Eric Maxim Choupo-Moting en Kingsley Coman lieten mogelijkheden liggen. Casemiro maakte het nog even spannend, maar Bayern maakte via Matthys Tel nog de 4-2. Hij scoorde via een fraaie voetbeweging. Casemiro maakte nog dieper in blessuretijd zijn tweede van de avond door van dichtbij raak te koppen, maar die treffer kwam te laat.