â€˜Ten Hag mag niet klagen als Manchester United naar andere managers kijktâ€™

‘Ten Hag mag niet klagen als Manchester United naar andere managers kijkt’

In minuut 110 en 111 noteerde Cole Palmer zijn tweede en derde goal voor the Blues, waarmee hij Erik Ten Hag en zijn Manchester United flink in rouw dompelde. In Engeland klimt het journaille gauw in de pen om de nabije toekomst van de Nederlandse trainer ter discussie te stellen.

"Als er enige twijfel was, is dat er nu niet meer", schrijft Samuel Luckhurst van het Manchester Evening News. "Manchester United heeft niet de mentaliteit om zich te kwalificeren voor de Champions League."

De ploeg van Ten Hag kent met elf punten achterstand op nummer vier Aston Villa inderdaad een loodzware, om niet te zeggen onmogelijke, klus om te kwalificeren voor het miljardenbal. De late verliespartij in Londen en de teleurstellende plek op de ranglijst kan mogelijk consequenties hebben voor Ten Hag, denkt het Britse medialandschap.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ten Hag 'out'-dossier

"Zelfs in een van de betere wedstrijden van een chaotische seizoenscampagne, kan dit uiteindelijk als bewijs ingediend worden in het 'Ten Hag-out-dossier'", meent Luckhurst.plaatst ook zijn vraagtekens bij de toekomst van de voormalig Ajax-trainer.

"De ineenstorting van Manchester United tegen Chelsea tekent een serie van patronen van implosie, die Erik ten Hags toekomst bedreigen", kopt die krant. Voor the Red Devils was het alweer de vijfde keer dat na het laatste fluitsignaal de 4-3 stand op het scorebord stond. Vier keer daarvan was United de beslechte partij.

"En die nederlagen volgen een zorgwekkend patroon die niet alleen het karakter van de United-selectie in vraag stelt, maar ook of Ten Hag wel de juiste manager is om hen te leiden."

"Ten Hag klaagde dat zijn team na het uitvallen van Raphaël Varane en Jonny Evans het ontbrak aan leiderschap", vervolgt de krant. "Maar dat is geen excuus. En dat weet hij."

"Manchester United is in niets een meer elitaire club dan toen Ten Hag het stokje overnam", kopt The Guardian. "De late ineenstorting was geen verrassing. Ten Hag heeft deze baan bijna twee jaar. Hij mag niet klagen als de nieuwe eigenaren ervoor kiezen om in de zomer naar een andere manager te kijken."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties