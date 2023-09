Ten Hag is verbolgen en wijst op 3 ‘overduidelijke fouten van de arbitrage’

Maandag, 4 september 2023 om 10:19 • Bart DHanis

Erik ten Hag is niet te spreken over de arbitrage tijdens het duel tussen Manchester United en Arsenal. De Haaksbergse oefenmeester zag Arsenal zondagmiddag in de slotfase van het duel uitlopen naar een 3-1 zege, maar is van mening dat ‘alles in zijn nadeel’ werd beslist door de scheidsrechters van dienst.

Marcus Rashford opende na 27 minuten spelen de score in het Emirates Stadium. Een minuut later trok Martin Ødegaard de stand gelijk en in de slotfase maakten Declan Rice en Gabriel Jesus er 3-1 van. Bij een 1-1 stand leek het er echter op dat de bezoekers er met de overwinning vandoor gingen. Alejandro Garnacho werd in de 88e minuut alleen op de doelman afgestuurd en rondde de kans feilloos af. De VAR keurde het doelpunt echter af wegens buitenspel.

Onterecht, vindt Ten Hag. "We hebben absoluut geen geluk gehad vandaag. Het was echt geen buitenspel bij het doelpunt van Garnacho. Ze hebben het verkeerde camerastandpunt gebruikt”, zei de manager van United na afloop in een interview met Sky Sports. Ook had zijn ploeg volgens hem een strafschop moeten hebben en had het winnende doelpunt van Rice nooit mogen tellen.

Hojlund to Casemiro to Garnacho



“Alle beslissingen waren tegen ons. Rasmus Højlund werd naar beneden getrokken en dat was een penalty. Bij het doelpunt van Rice wordt Jonny Evans duidelijk gehinderd, waardoor hij niet kon uitstappen. Het is overduidelijk”, aldus Ten Hag in het interview na de wedstrijd. Ook Arsenal zag de VAR roet in het eten gooien. Kai Havertz ging neer in het strafschopgebied en kreeg aanvankelijk een penalty, maar de videoscheidsrechter riep leidsman Anthony Taylor naar het scherm, die vervolgens terugkwam op zijn beslissing.