Ten Hag heeft Nederlanders niet nodig en krijgt slecht nieuws uit ziekenboeg

Zaterdag, 20 mei 2023 om 15:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:48

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United voor de uitwedstrijd tegen Bournemouth bekendgemaakt. De Nederlandse manager zet Tyrell Malacia en Wout Weghorst op de bank. Marcus Rashford ontbreekt in de wedstrijdselectie van the Red Devils. De Engelsman voelde zich vrijdag niet lekker en is dus niet op tijd hersteld. Het duel begint om 16.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

David De Gea verdedigt wederom het doel van de uitploeg. De Spaanse sluitpost verkeert de laatste tijd niet in geweldige vorm, maar behoudt het vertrouwen van Ten Hag. De Nederlander gaf eerder al aan dat hij De Gea niet laat vallen. De verdediging bestaat uit Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Victor Lindelöf en Luke Shaw. Casemiro, Christian Eriksen en Bruno Fernandes moeten voor de balans op het middenveld zorgen, terwijl de aanval bestaat uit Antony, Anthony Martial en Jadon Sancho.

Dankzij vier overwinningen in zijn laatste zeven wedstrijden heeft Bournemouth zich de laatste weken verzekerd van minimaal nog een seizoen in de Premier League. Manager Gary O’Neil kan tegen United nog niet beschikken over Hamed Traoré. Hij maakte sinds zijn overstap van Sassuolo indruk, maar raakte geblesseerd en ligt er sinds begin april uit. De Ivoriaan heeft de training hervat, maar de ontmoeting tegen United komt nog te vroeg. O’Neil kan verder niet beschikken over Ryan Fredericks, Antoine Semenyo, Junior Stanislas en Marcus Tavernier. Dat viertal komt dit seizoen niet meer in actie. Jefferson Lerma, die vorige week tijdens de 2-0 nederlaag tegen Crystal Palace een gebroken neus opliep, is wél beschikbaar.

Als United wint en Liverpool – dat tegelijkertijd aftrapt tegen Aston Villa – verliest, is een plek bij de eerste vier zeker. Hoewel de ploeg van Ten Hag in de vorige speelronde soepeltjes won van Wolverhampton Wanderers (2-0), kende de oefenmeester deze week ook de nodige zorgen. Varane werd tegen the Wolves in de slotfase uit voorzorg werd gewisseld voor Harry Maguire, terwijl Rashford pas deze week weer meetrainde na zijn beenblessure en bovendien ziek was. Donny van de Beek raakte eerder dit seizoen tegen uitgerekend Bournemouth zwaar geblesseerd aan zijn knie, maar donderdag was er goed nieuws. De middenvelder traint weer individueel op Carrington en heeft aangegeven pijnvrij te zijn.

Opstelling Bournemouth: Neto; Zabarnyi, Senesi, Kelly; Smith, Cook, Lerma, Anthony; Christie, Brooks; Solanke.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelöf, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Martial.