Ten Hag: ‘Die geluiden waren er bij Ajax ook, dat doet me helemaal niks’

Sofyan Amrabat staat pal achter Erik ten Hag. De middenvelder liet dat woensdagavond weten na de 2-1 overwinning van Manchester United op Chelsea op Old Trafford. Er is veel kritiek op de Nederlandse manager, maar daar heeft de middenvelder geen boodschap aan. Amrabat had een basisplaats bij the Mancunians en maakte een goede indruk.

"Het is één van de beste coaches ter wereld. Ten Hag is fantastisch en we staan allemaal achter hem", was Amrabat zeer complimenteus richting zijn manager in een interview op het clubkanaal van Manchester United. Volgens Scott McTominay, die tweemaal scoorde tegen Chelsea, komt de overwinning grotendeels op het conto van Ten Hag.

Amrabat was opgelucht na de drie punten op eigen veld tegen Chelsea. "Iedereen was teleurgesteld na de nederlaag tegen Newcastle United. Dit is daarom het beste antwoord dat we konden geven. Ik ben blij dat we gewonnen hebben, ik heb geprobeerd om het elftal daarbij zo goed mogelijk te helpen."

De zomeraanwinst was lange tijd geen basisspeler bij Manchester United. De laatste tijd komt de international van Marokko echter steeds vaker aan spelen toe. "Ik had het in het begin moeilijk, dat is denk ik ook normaal. Ik wil geen smoesjes verzinnen, maar ik heb wel de voorbereiding gemist. Het lijkt me dat elke speler het daar moeilijk mee zou hebben."

Amrabat kampte in de beginperiode in Engeland ook nog eens met blessureleed. "Normaal heb je tijd nodig om je aan te passen, maar er was simpelweg geen tijd. Het team had me nodig, dus ik moest me meteen melden bij de club."

"Ik ben een vechter. Als de manager me nodig heeft, zal ik nooit weigeren. De Premier League is de sterkste competitie ter wereld en ik voel me elke dag sterker en beter worden. Maar er is ook nog een hoop voor verbetering vatbaar", aldus de gretige Amrabat.

Ten Hag is net als Amrabat strijdbaar. De soms forse kritiek op het spel en de resultaten van Manchester United doet de manager weinig. "Crisis? Niet bij ons", zei hij na afloop in duidelijke bewoordingen in de Engelse pers. "We blijven kalm en weten heel goed wat er nog beter kan. Maar we zijn op de goede weg."

Dat de helft van de selectie geen vertrouwen meer zou hebben in Ten Hag, is voor de manager geen reden om zenuwachtig te worden. "Verhalen uit de kleedkamer? Dat doet me helemaal niets. De spelers zijn ook gewend aan zulke verhalen. Bij Ajax waren die geluiden er ook. Maar Nederland is kleiner dan Engeland en er wonen minder mensen. Dan is er ook minder geluid."

