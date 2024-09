Teleurstellend Frankrijk gaat ondanks bliksemstart pijnlijk onderuit tegen Italië

Frankrijk is er in de eerste wedstrijd in de Nations League-campagne niet in geslaagd de punten in eigen huis te houden. Bradley Barcola schoot de thuisploeg al binnen twaalf seconden op voorsprong, maar Italië stond daarna tactisch goed en was bijzonder effectief via prachtgoals van Federico Dimarco en Davide Frattesi. In de slotfase liep het via Giacomo Raspadori nog verder uit: 1-3.

Bij Italië was er na bijna een jaar afwezigheid weer een plaats in het elftal voor Sandro Tonali. De middenvelder van Newcastle United zat een tien maanden lange schorsing uit wegens gokken. Bij Frankrijk was de opvallendste naam die van Michael Olise, die zijn interlanddebuut maakte. Kylian Mbappé was de aanvoerder bij de Fransen.

Na twaalf seconden was het dus al raak voor de thuisploeg. Giovanni Di Lorenzo was duidelijk nog niet wakker en liet zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Barcola, die in een keer doorsprintte op het doel van Gianluigi Donnarumma af. Barcola kende geen twijfel en schoot overtuigend raak: 1-0.

Na een periode van dominantie van de Fransen, kwam Italië na een half uur met een antwoord. Na een geweldige assist met de hak van Tonali, nam Dimarco de bal in één keer op de slof. De linkervleugelverdediger stuurde de bal prachtig met de wreef richting de verre kruising: 1-1.

Na rust kwam Italië zelfs op voorsprong. Na balverlies op het middenveld van Youssouf Fofana, kwamen de Italianen er razendsnel uit. Via Mateo Retegui kwam de bal bij Frattesi, die lekker in kon glijden en er zo 1-2 van maakte.

In de fase na de tweede Italiaanse goal, liet Frankrijk weer het spel zien van op het Europees Kampioenschap. De ploeg van Didier Deschamps creëerde bar weinig en zag Italië zelfs op 1-3 komen. Na een fortuinlijk moment kreeg Raspadori de bal mee en passeerde hij Mike Maignan met een bekeken balletje.

In de slotfase wisselde Deschamps aanvallend, maar ook dat leverde niets meer op. De Italianen waren, in tegenstelling tot op het EK, bereid om voor elkaar te vechten en verdedigden gedisciplineerd de voorsprong, waarmee het de gedeelde koppositie grijpt in de Nations League-groep met daarin ook België en Israël.