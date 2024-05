Talent met Ajax-DNA klopt op de deur: ‘Meevoetballen is mijn grootste kwaliteit’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de week een van deze talenten uit. Met deze keer aandacht voor Julian Rijkhoff, de spits die na een bijzonder avontuur in het buitenland terugkeerde naar 'zijn' Ajax.

2024 is het jaar dat Rijkhoff terugkeert van weggeweest. Terug naar Ajax. Terug naar huis. Het is ook een weerzien met oude vrienden, zoals Silvano Vos en Gabriel Misehouy. “Mijn maatjes. Ik was zeven jaar toen ik bij Ajax begon, tijdens mijn stage bij de F1 (tegenwoordig JO8 of JO9, red.). Sindsdien heb ik met die twee de hele jeugdopleiding doorlopen, totdat ik in de Onder 17 een tussenstap nam”, blikt hij met Voetbalzone terug.

Buitenlands avontuur

Als precies zestienjarige jongen – de transfer vindt plaats op zijn verjaardag – kiest de talentvolle spits in 2021 voor een overstap naar Borussia Dortmund . De verkoop maakt nogal wat tongen los, zo noemt oud-international en Ajax-icoon Marco van Basten het ‘slecht management’ van de Amsterdamse club. Ook de jongeling komt er niet makkelijk vanaf. Hij zou volgens de publieke opinie voor het geld kiezen, in plaats van zijn opleiding.

Tegenover ELF Voetbal countert de aanvaller. “Mensen dicht bij mij weten waarom ik voor Dortmund koos.” Ook zijn zaakwaarnemer Dick van Burik kent het grotere plaatje. In een interview met BILD illustreert hij de overtuigingskracht van Dortmund. “Ze wisten werkelijk alles over Julian. Wat ze wisten, het plan en het vertrouwen hebben veel indruk gemaakt op Julian en zijn ouders.”

Intussen vergaan de sentimenten en tellen de statistieken. Rijkhoff, die voor Ajax Onder 17 tien goals maakte in acht wedstrijden, gaat bij Dortmund vrolijk door met scoren. Hij stroomt voor het seizoen 2021/22 door naar Dortmund Onder 19, het hoogste jeugdelftal van de club. Hij scoort liefst 24 keer (cijfers van Transfermarkt). Ondanks zijn geringe leeftijd, valt de jonge Rijkhoff op. Met onder meer twee hattricks, eenmaal een vierklapper en zelfs vijf goals in één wedstrijd vestigt hij zijn naam in Duitsland. Saillant detail: geen van zijn goals wordt gemaakt via een penalty. Dortmund wordt dan ook kampioen van de A-Junioren Bundesliga West.

Ook in zijn tweede volledige seizoen toont Rijkhoff zich een ware aanvalsleider. Hij wordt vertrouwd met de strafschoppen, en scoort 21 keer. Daarmee schiet hij zijn ploeg opnieuw naar het kampioenschap tegen de regionale leeftijdsgenoten van de Bundesliga West. Halverwege het seizoen erkent ook Dortmund goud in handen te hebben. Begin februari van 2023 wordt het contract van Rijkhoff opengebroken. “Zijn ontwikkeling is positief, we zijn blij met een spits die consistent scoort en uitstekende verwachtingen heeft om in te lossen”, meldt hoofd jeugdopleidingen Lars Ricken op de website, niet wetende dat Rijkhoff een jaar later zijn handtekening zet in Amsterdam.

Terug naar huis

Het seizoen 2023/24 moet er iets gaan veranderen. Rijkhoff scoort zeven keer in acht wedstrijden voor de kerst, wanneer blijkt dat zich scheuren in het huwelijk vertonen. Zijn doorbraak in het eerste laat namelijk op zich wachten. Anderzijds mist Ajax nog een spits die het zogenoemde DNA van de club draagt. Eentje die meer doet dan goals maken. “Naast het scoren is het meevoetballen mijn grootste kwaliteit, denk ik”, vertelt de spits over zichzelf. “Ik weet waar de ruimtes liggen en heb een goede kaats.”

'Naast scoren is het meevoetballen mijn grootste kwaliteit.'

Vervolgens blikt hij terug op zijn terugkeer in Amsterdam. “Ik had direct een lange dag. Veel gesprekken met de mensen die hier nu werken en die ik nog kende van vroeger.” Hoewel hij zich direct weer thuis voelde, was er toch een periode van wennen. “In drie jaar tijd verander je natuurlijk wel. Maar veel jongens vonden het leuk dat ik er weer was. Ik heb het in ieder geval naar mijn zin. Ik ben gelukkig. Hier zit ik echt op mijn plek”, zegt hij, zijn glimlach niet verbergend.

Bij Ajax krijgt Rijkhoff waar hij in Dortmund zo naar snakte. Hoofd scouting Kelvin de Lang geeft al direct aan: “Julian zal worden toegevoegd aan de trainingsgroep van Ajax 1, maar zal zijn wedstrijden de komende tijd in Jong gaan spelen.” De betrokkenheid bij het eerste is waar de jonge aanvaller voor gaat. En dit loont twee weken na zijn komst. Tijdens het Conference League-duel tegen Bodø/Glimt (2-2 gelijkspel) mag Rijkhoff zijn debuut maken voor het grote Ajax.

“Dit was met afstand het mooiste moment uit mijn carrière. Ik trainde al mee en hoorde die woensdag dat ik bij de selectie zat. Toen dacht ik wel even: wow. Dit is iets waar ik van kleins af aan al van droomde, en die droom maakte ik werkelijkheid.” In blessuretijd valt hij in, wanneer Ajax net de aansluitingstreffer heeft gemaakt. Met Rijkhoff in het veld slepen de Amsterdammers op de valreep een gelijkspel uit het vuur. “Ondanks het tegenvallende resultaat was het voor mij een super mooi moment”, weet hij nog.

Rijkhoff valt in tijdens het Conference League-duel met Bodo/Glimt.

In de maanden die volgen valt Rijkhoff nog negen keer in bij Ajax. Eenmaal in de Conference League, acht keer in de Eredivisie. Daarnaast speelt hij, zoals aangegeven door De Lang, voor Jong Ajax. Daar doet de goaltjesdief wat hij altijd heeft gedaan, leveren. In 13 wedstrijden maakt hij zes goals. “Ik ben tevreden met mijn ontwikkeling. Vorig jaar jeugdspeler, nu zo’n twintig wedstrijden voor 1 en Jong samen. Ik ben erg trots op de minuten die ik kreeg. Iedere keer als ik in de ArenA sta, is het weer een bijzonder gevoel. Nu keihard doorwerken en op naar volgend seizoen.”

In de boeken

Voor zijn toekomst heeft Rijkhoff nogal wat dromen. “Ik wil kampioen worden met Ajax en ver komen in de Champions League.” Zijn mondhoek trekt langzaam iets naar boven. “Misschien de Champions League wel winnen. Daarnaast natuurlijk voor Nederland uitkomen en een WK spelen, dat is een grote droom van mij.” Wanneer hij wordt herinnerd aan het magische seizoen 2018/19, waar hij zijn club tot de halve finale van de Champions League zag reiken, hoopt hij op nieuwe, succesvolle tijden. “Ik kan niet in de toekomst kijken, maar stap voor stap komen wij weer terug, waar Ajax hoort te staan. Honderd procent.’’

