Tadic: ‘Ajax maakte cruciale fout, ze hadden Overmars moeten beschermen’

Volgens Dusan Tadic heeft Ajax een 'cruciale fout' gemaakt door Marc Overmars te laten gaan. Dat vertelt de Serviër in een interview met Voetbal International. De oud-directeur van Ajax stapte vanwege grensoverschrijdend gedrag op bij de Amsterdammers. "Ajax had Overmars moeten beschermen", aldus Tadic.

Tadic trok de deur in Amsterdam afgelopen zomer achter zich dicht. Maar ook het jaar daarvoor was de selectie al flink uit balans, zag de oud-aanvoerder. In de zomer van dat jaar kreeg ook zijn zaakwaarnemer, Milos Malenovic, een aanzienlijke rol in de wederopbouw.

"Het gat dat ontstond na het vertrek van Overmars en Erik ten Hag was zó groot dat allerlei mensen moesten helpen. Iedereen merkte dat het voor hen te moeilijk was. Zij moesten het maar even doen, in een periode waarin vijftien spelers vertrokken, onder wie zes belangrijke basisspelers."

"De gevolgen hebben we in het dramatische seizoen ondervonden. Als je spelers koopt, moet je verschillende karakters samenbrengen. Dat is cruciaal. De samenstelling van de selectie klopte totaal niet. En dat was allemaal het gevolg van wat er met Overmars is gebeurd."

'Geflirt'

Want over de gang van zaken met betrekking tot het vertrek van Overmars is Tadic totaal niet te spreken. "De club had hem nooit moeten laten vallen", is de aanvaller stellig.

"Ik weet dat het heel gevoelig ligt, in die periode helemaal. Maar Ajax had Overmars moeten beschermen. Een cruciale fout van de club", meent Tadic. De huidig beleidsbepaler bij Royal Antwerp stuurde grensoverschrijdende berichten naar vrouwelijke collega's.

"Waar mannen en vrouwen samenwerken, wordt er geflirt. Dat is normaal. Ik wil niemand beschuldigen en ook niets rechtvaardigen. Maar had het als club aangepakt en opgelost. Met elkaar. Je had én de vrouwen goed kunnen helpen die het betrof, én Overmars kunnen helpen."

Hype

"Als het fysiek onwenselijk contact was geweest, dan had je direct moeten optreden, klaar. Had hem geschorst, gestraft, maar niet laten vallen. De club ging klakkeloos mee in de hype die er was. Mensen wilden hem laten hangen in plaats van oplossen."

Tadic maakt vervolgens de balans op na het vertrek van Overmars. "Kijk wat Ajax er nu mee is opgeschoten. Op alle vlakken helemaal niets. En kom niet aanzetten met dat ik geen oog voor de vrouwen heb. Onzin."

"Ik ben mijn hele leven al omringd met vrouwen die me dierbaar zijn. Ik heb een lieve moeder en twee zussen. Als iemand iets negatiefs over mijn zus zei, dan wilde ik degene al vermoorden. Dus ik snap die andere kant heel goed. Maar dit is anders, want als Ajax hadden we één familie moeten zijn die samen problemen oplost."

