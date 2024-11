Sven Mijnans doet oude club Sparta Rotterdam pijn en bezorgt AZ eerste Eredivisie-zege sinds 20 september

AZ heeft zondagmiddag de eerste Eredivisie-zege sinds 20 september geboekt. Op bezoek bij Sparta Rotterdam werd er met 1-2 gewonnen. Peer Koopmeiners en Sven Mijnans scoorden namens de Alkmaarders, terwijl Tobias Lauritsen iets terugdeed.

De meest opvallende basisspeler bij Sparta was Patrick van Aanholt. De linksback sloot eerder deze maand transfervrij aan in Rotterdam, en maakte tegen AZ zijn debuut namens Sparta.

AZ begon met onder meer Mexx Meerdink en Kees Smit aan de aftrap. Laatstgenoemde maakte zijn basisdebuut namens de Alkmaarders. Smit maakte enkele weken geleden indruk tijdens zijn invalbeurt tegen Fenerbahçe (3-1 zege) in de Europa League, met een goal en een assist. Daarna viel het talent ook in tegen Willem II (1-2 nederlaag), maar zondag mocht hij het dus voor het eerst vanaf de eerste minuut laten zien.

De bezoekers begonnen prima en kwamen binnen tien minuten op een 0-1 voorsprong. Koopmeiners besloot maar eens uit te halen vanaf een meter of 25, en hoewel de bal houdbaar leek voor doelman Nick Olij, was het toch raak: 0-1. Het betekende de eerste Eredivisie-goal voor Koopmeiners.

In de zestiende minuut werd het weer gelijk. Sparta zette goed druk op de helft van AZ, en veroverde zodoende de bal. Vervolgens was het Lauritsen die na een mooi passje van landgenoot Joshua Kitolano de 1-1 op het bord zette.

Daarna was Sparta de meest dreigende ploeg. In korte tijd raakte het de paal via Van Aanholt, en uit de daaropvolgende corner de lat via Lauritsen.

In de tweede helft gebeurde er lange tijd weinig, maar een kwartier voor tijd was het plots raak. Na matig uitverdedigen van Sparta belandde de bal voor de voeten van Mijnans, die via de binnenkant van de paal raakschoot en zijn oude club zo pijn deed: 1-2.

In de slotfase kreeg Sparta nog aardige kansen op de 2-2, onder meer via Shunsuke Mito, Pelle Clement en Julian Baas. Gescoord zou er echter niet meer worden. AZ herovert door de zege plek zes op de Eredivisie-ranglijst, terwijl Sparta zestiende blijft.