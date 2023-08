Suslov wordt na verbanning van trainingskamp dansend gespot op de bar

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 08:32 • Laatste update: 09:31

Tomás Suslov is op het matje geroepen door de clubleiding van FC Groningen. De middenvelder annex buitenspeler werd vorige maand weggestuurd van het trainingskamp nadat hij 'enkele regeltjes' had overtreden. Een juicekanaal meldde vervolgens dat hij straalbezopen was, maar dat blijkt uit zijn verband gerukt. Wel stond hij dansend op de bar in het uitgaansleven in Groningen.

Suslov ontbrak tweeënhalve week geleden tegen KMSK Deinze (5-2 winst), waardoor er vraagtekens kwamen bij de media. Bij RTV Noord vertelde trainer Dick Lukkien hoe het zat. "Tomas heeft een aantal regeltjes overtreden. We hebben een aantal afspraken gemaakt waaraan hij zich niet heeft gehouden. Daar heb ik hem op aangesproken. En ik heb hem gezegd dat het op dit moment niet goed genoeg is om in het kamp te blijven en heb hem dus terug naar Groningen gestuurd", aldus de 51-jarige oefenmeester.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Suslov leek niet heel erg aangeslagen van de boodschap en liet zich niet veel later zien in het uitgaansleven van Groningen. Clubwatcher William Pomp van het Dagblad van het Noorden nuanceert de ophef dat hij straalbezopen zou zijn. "Gudde en Lukkien hebben gezeten met Suslov. Dat hij een drankje is gaan doen en op de bar heeft gedanst, daar is geen speld tussen te krijgen. Dat is ook te zien op de beelden. Maar het staat ook vast dat er diepere achtergronden achter zitten", aldus Pomp, die benadrukt dat Suslov in een hele lastige situatie zit.

"Hij komt uit een arm gezin en is de enige kostwinner thuis", gaat de clubwatcher verder. "Er zit allerlei druk op die jongen. Hij wil financieel onafhankelijk worden met zijn voetbalcarrière. Hij gaat er alleen soms aan voorbij dat hij nog hartstikke jong is. Die jongen is pas 21 en heeft al 80 wedstrijden (94, red.) in het betaald voetbal gespeeld, waarvan een groot deel in de Eredivisie. Hij voelt heel erg de druk van het thuisfront."

Zaakwaarnemer

Ook de zaakwaarnemer van Suslov pusht hem om te vertrekken bij Groningen, weet Pomp. "Hij zit hem continu in de nek. Suslov is zijn belangrijkste speler, dus ook de belangrijkste inkomstenbron voor hem. Hij zit continu te pushen: 'Tomas, je moet weg daar, je moet weg daar.' Dat helpt allemaal niet mee en doet wat met een jongen die zo jong is."

Volgens Pomp heeft Groningen de helpende hand geboden aan Suslov. "Gudde heeft het verhaal aangehoord en Suslov echt wel te verstaan gegeven dat het niet handig is dat hij op de bar heeft staan dansen. Maar ze hebben ook gezegd dat ze hem gaan helpen in de fase waarin hij zit en de druk waarmee hij te maken heeft. Er is ook een vertrouwensband aan het ontstaan met Lukkien. Die twee hebben een klik en ook hij wil hem graag helpen."

Voor Suslov ligt normaal gesproken een belangrijke rol in het verschiet in de Keuken Kampioen Divisie. De 21-jarige Slowaak neemt ondanks zijn leeftijd al een schat van Eredivisie-ervaring mee, waaronder de dertig wedstrijden in het afgelopen seizoen. In totaal speelde Suslov al 94 duels namens Groningen, waarin hij viermaal scoorde en twaalfmaal aangever was. Hij heeft nog een contract in de Euroborg tot medio 2026.