FC Groningen houdt miljoenen euro's over aan transfer van zorgenkindje

Zaterdag, 2 september 2023 om 09:24 • Bart DHanis • Laatste update: 09:56

FC Groningen heeft Tomas Suslov op de valreep nog weten te slijten. De Slowaaks international verruilt de Trots van het Noorden voor Hellas Verona. De Italiaanse club neemt hem in eerste instantie op huurbasis over, waarna ze hem volgend jaar verplicht moeten kopen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie ontvangt volgens RTV Noord dan 1,5 miljoen euro voor zijn diensten. Dat bedrag kan door middel van bonussen oplopen tot 2,1 miljoen euro. Ook heeft Groningen een doorverkooppercentage van 12,5 procent bedongen.

Het vertrek van Suslov hing al langer in de lucht. De 21-jarige middenvelder werd in de voorbereiding al eens weggestuurd door Dick Lukkien. Toen gaf de trainer aan dat Suslov ‘een aantal regeltjes’ had overtreden. “We hebben een aantal afspraken gemaakt waaraan hij zich niet heeft gehouden. Daar heb ik hem op aangesproken. En ik heb hem gezegd dat het op dit moment niet goed genoeg is om in het kamp te blijven en heb hem dus terug naar Groningen gestuurd", aldus Lukkien in juli.

Afgelopen week was het opnieuw raak en werd Suslov weer verbannen van de club. De reden van de nieuwste verbanning is ‘ongehoorzaamheid’, aldus Lukkien in gesprek met RTV Noord. “Ik heb eerder ook al gezegd dat ik volgens bepaalde afspraken werk. Die afspraken hebben zowel Suslov als Liam van Gelderen geschonden. Over de inhoud wil ik verder niets kwijt, maar afspraken moeten worden nagekomen. Niks meer en niks minder. We zijn met iets bezig als team en je moet elkaar kunnen vertrouwen.”

Suslov brak op zijn achttiende door bij Groningen. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de basiself van de Groningers. Hij kwam in totaal 88 wedstrijden in actie voor de club. Hierin wist hij vier keer te scoren en elf assists af te leveren. Suslov wordt in Verona herenigd met Cyriel Ngonge. Tussen 2021 en afgelopen winter speelden de twee samen bij Groningen. Ngonge kwam tot dusver in zestien Serie A-duels in actie. Hierin wist de 23-jarige Belg 4 keer het net te vinden. Daarnaast was hij goed voor een assist namens zijn nieuwe werkgever.