Ex-Eredivisionist Cyril Ngonge schittert in Serie A met absolute wereldgoal

Maandag, 4 december 2023 om 16:00 • Siep Engelen • Laatste update: 16:00

Cyril Ngonge maakt indruk in de Serie A. De 23-jarige Belg zorgde afgelopen zondag in het 3-3 gelijkspel tegen Udinese op wonderschone wijze voor het tweede doelpunt van Hellas Verona. Ngonge is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Verona, dat achttiende staat in de Serie A.

In een spannende uitwedstrijd tegen Udinese bewees Ngonge, ex-Groningen en -RKC Waalwijk, zich als de held van Verona. Na een uur spelen zorgde hij op aangeven van Tomas Suslov, eveneens ex-Groningen, met een schitterende omhaal voor de 2-2.

Cyril Ngonge is dit Serie A-seizoen zo ongeveer het enige lichtpuntje bij Verona. Maar wát een lichtpuntje. pic.twitter.com/e7Q8FLOsBb — Wesley Victor Mak ???? (@WesleyVictorMak) December 4, 2023

Een minuut of tien later drukte bij Udinese een ex-Ajacied zijn stempel op de wedstrijd. Lorenzo Lucca, die vorig seizoen door de Amsterdammers werd gehuurd van Pisa, zette de thuisploeg met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd op een 3-2 voorsprong.

Genoeg voor de overwinning waren die beide goals echter niet, want in de allerlaatste momenten van de wedstrijd kwam Verona weer langszij. Thomas Henry torende bij een voorzet van Ngonge boven Marco Silvestri, de doelman van Udinese, uit en bezorgde Verona in extremis nog een punt: 3-3.

Het is niet de eerste keer in de carrière van Ngonge dat hij verantwoordelijk is voor een wereldgoal. Ook bij FC Groningen maakte hij al indruk door met een ‘scorpion-kick’ te scoren in de wedstrijd tegen AZ in 2022.

Scorpion kick goal by Cyril Ngonge ?? (via @ESPNnl) pic.twitter.com/wZ39GtAH5W — Photos of Football (@photosofootball) October 25, 2021

Ngonge tekende in januari een contract bij Verona dat hem tot de zomer van 2026 aan de club verbindt. In dertien officiële wedstrijden kwam hij dit seizoen tot vier doelpunten en twee assists.

Verona staat momenteel achttiende in de Serie A met tien punten uit veertien wedstrijden, een plek die aan het einde van het seizoen degradatie naar de Serie B zou betekenen. Udinese beleeft ook een teleurstellend seizoen tot dusver: zij staan met twaalf punten twee plaatsen boven Verona.