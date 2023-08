Suslov na nieuwe straf: ‘Geen moord begaan en ook niet dronken geweest’

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 20:46 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:57

Dick Lukkien heeft Tomas Suslov en Liam van Gelderen per direct uit de selectie van FC Groningen gezet. Het tweetal moet voorlopig gaan meetrainen met FC Groningen Onder 21. Suslov werd eerder deze zomer ook al weggestuurd bij de Trots van het Noorden. De aanvallende middenvelder heeft inmiddels gereageerd op de nieuwe sanctie.

De reden van de verbanning is ‘ongehoorzaamheid’, aldus Lukkien in gesprek met RTV Noord. “Ik heb eerder ook al gezegd dat ik volgens bepaalde afspraken werk. Die afspraken hebben zowel Suslov als Van Gelderen geschonden. Over de inhoud wil ik verder niets kwijt, maar afspraken moeten worden nagekomen. Niks meer en niks minder. We zijn met iets bezig als team en je moet elkaar kunnen vertrouwen.”

Het is de tweede keer dat Lukkien een speler wegstuurt, daar Suslov dus ook in de voorbereiding al voor een tijdje werd ‘verbannen’. Toen gaf de trainer aan dat laatstgenoemde ‘een aantal regeltjes’ had overtreden. “We hebben een aantal afspraken gemaakt waaraan hij zich niet heeft gehouden. Daar heb ik hem op aangesproken. En ik heb hem gezegd dat het op dit moment niet goed genoeg is om in het kamp te blijven en heb hem dus terug naar Groningen gestuurd", aldus Lukkien in juli.

De 22-jarige Van Gelderen werd in de zomer van vorig jaar overgenomen van Ajax. De rechtsback kwam in zijn eerste seizoen namens de noorderlingen tot achttien optredens. Van Gelderen begon dit seizoen in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Jong Ajax (4-1 winst) en Jong FC Utrecht (1-0 verlies) in de basis. Afgelopen weekend zat hij negentig minuten op de bank tegen Willem II (0-0). Datzelfde geldt voor Suslov.

Reactie Suslov

"Nu komt het over alsof wij iets heel ergs hebben gedaan. Het enige dat er is gebeurd is dat wij de verplichte loopjes na de wedstrijd tegen Willem II niet hebben uitgevoerd", verklaart Suslov dinsdag tegenover het Dagblad van het Noorden. "Begrijp me niet verkeerd, wij beseffen heel goed dat het niet professioneel van ons was dat we ons niet aan die afspraak hebben gehouden, maar we waren een beetje emotioneel en gefrustreerd door de omstandigheden. Ik praat het daarmee niet goed, zeker niet omdat ik dit seizoen al eerder problemen heb gehad, maar het is minder erg dan menigeen denkt."

Suslov baalt ervan dat er in de media een bepaald beeld van hem wordt gecreëerd. "We hebben geen moord begaan en zijn ook niet dronken aangetroffen in de stad of zoiets. We hebben alleen die loopjes niet gedaan. Nogmaals, ik ben er niet trots op en het is ook niet goed te praten, want we moeten gewoon onze job doen bij de club. Maar ik wil wel duidelijk maken dat er niet meer achter zit dan dit." Ondanks alles is Suslov niet boos op Lukkien. "Het is een goed persoon en een hele goede coach die uitstekend bij FC Groningen past. Je zult van mij geen onvertogen woord over hem horen."

