Supporters FC Den Bosch bestormen veld en zoeken confrontatie met uitvak na winnen periodetitel

FC Den Bosch legde vrijdag na een knotsgekke voetbalavond in de Keuken Kampioen Divisie beslag op de eerste periodetitel. Na het laatste fluitsignaal volgde een klassieke veldbestorming, waarbij echter niet alles verliep zoals gewenst.

Het leek er lange tijd niet op dat Den Bosch ervandoor zou gaan met de periodetitel. Bij rust stonden de Brabanders met 0-1 achter tegen De Graafschap, maar invaller Vieri Kotzebue draaide de wedstrijd in de tweede helft helemaal om. In de laatste minuut maakten de Superboeren nog de 2-2, maar genoeg om het feest in Den Bosch te verstieren was dat niet.

Excelsior en Helmond Sport, die de avond beide begonnen met hetzelfde puntenaantal als Den Bosch, vergaten namelijk ook te winnen. De Rotterdammers gingen op bezoek bij Roda JC keihard onderuit (3-0), terwijl Helmond Sport niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Jong Ajax. In de blessuretijd raakte Anthony van den Hurk zelfs nog de lat namens Helmond.

Direct na het laatste fluitsignaal bestormden de fans van Den Bosch het veld van stadion De Vliert. En dat terwijl er nog helemaal niet was afgefloten in Helmond. Een Roda-scenario dreigde, ware het niet dat Van den Hurk de lat raakte.

Veel supporters vierden feest op het veld in Den Bosch, maar er was ook een select groepje dat zich richtte tot het uitvak met daarin De Graafschap-supporters. Een aantal aanhangers van de Brabantse club achtte het nodig om te provoceren voor het uitvak, waarna er voorwerpen vanuit het uitvak het veld op werden gegooid.

Die voorwerpen werden vervolgens vanaf het veld weer terug het uitvak ingeslingerd. Uiteindelijk waren er een aantal verstandige fans en stewards voor nodig om de relschoppers uit Den Bosch weg te halen bij het uitvak. Teksten als ‘schaam je kapot’ klonken uit het uitvak.

Dat mocht de pret voor de Den Bosch-fans verder niet bederven. Zij pakten de eerste periodetitel sinds het seizoen 2018/19, toen zij de besten waren in de tweede periode. Het is de omgekeerde wereld voor Den Bosch ten opzichte van vorig seizoen, toen ze roemloos achttiende werden in de Keuken Kampioen Divisie.