Supporter Granada overlijdt aan hartaanval op de tribune: wedstrijd gestaakt

Zondagmiddag is er een fan van Granada overleden in het Nuevo Los Carmenes, zo meldt de club via de officiële kanalen. Tijdens het LaLiga-duel tussen Granada en Athletic Club kreeg een supporter op de tribune een hartaanval, weet Marca. Daarna werd de wedstrijd stilgelegd en het medische team kwam razendsnel in actie. Uiteindelijk heeft de supporter de hartaanval niet overleefd en de wedstrijd wordt niet meer hervat.

In de zestiende speelminuut en bij een 0-1 voorsprong voor Athletic riep doelman Unai Simón de hulp in van het medische team. De keeper zag een fan op de tribune onwel worden, en arbiter Miguel Ortiz legde het spel onmiddellijk stil.

Terwijl het slachtoffer werd behandeld op de tribunes, kreeg Simón een staande ovatie van het aanwezige publiek vanwege zijn alertheid. Na een poging tot reanimatie die ongeveer een uur duurde kwamen beide clubs met het verschrikkelijke nieuws dat de supporter de hartaanval niet heeft overleefd. De wedstrijd werd meteen definitief gestaakt.

"LaLiga en beide clubs zijn overeengekomen de wedstrijd op te schorten vanwege het overlijden van de fan in Los Cármenes. Athletic Club betreurt de gebeurtenis ten zeerste en stuurt een sterktewens naar zijn familie", zo luidt het persbericht van Athletic.

Een getuige laat aan Marca weten dat omringende fans vol angst zaten. "De supporters zagen het gebeuren en vroegen om staking van de wedstrijd."

"Het was Unai Simón die het meteen doorhad en naar de arbiter liep om het duel te stil te leggen. We hebben lang in angst gezeten. Twee fans zijn doktoren en zij konden snel te hulp schieten. Het was een verschrikkelijke situatie", aldus de supporter.

LaLiga bevestigt in een persbericht het trieste nieuws. Wanneer de wedstrijd zal worden uitgespeeld, is voorlopig nog onbekend.

