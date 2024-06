Supersub Füllkrug redt Duitsland met hele late goal tegen Zwitserland

Duitsland heeft zondag op de valreep een heel belangrijk punt gepakt tegen Zwitserland. De sterrenploeg van Julian Nagelsmann leek na een doelpunt van Dan Ndoye op weg naar een nederlaag, maar supersub Niclas Füllkrug bracht in blessuretijd uitkomst. De spits van Borussia Dortmund kopte binnen uit een voorzet van David Raum: 1-1. Duitsland gaat daardoor als nummer één uit Groep A door naar de achtste finales op het EK. Zwitserland voegt zich als nummer twee eveneens bij de laatste zestien.

Duitsland was dankzij twee zeges vooraf al zeker van de volgende ronde. Bij de oosterburen van Nederland werd druk gespeculeerd over een mogelijk B-team tegen de Zwitsers, maar Nagelsmann liet zijn basiself uit de eerste twee wedstrijden volledig intact.

Bij Zwitserland begon topspits Breel Embolo, die als invaller scoorde tegen Hongarije, voor het eerst dit toernooi in de basis. Ndoye, die de spitspositie bekleedde in de eerste twee wedstrijden, schoof daardoor op naar de zijkant van de aanval.

Duitsland nam het initiatief in handen, zonder dat direct leidde tot grote kansen. Na een kwartier lag de bal toch Yann Sommer in het net, toen de Zwitserse keeper volledig mistastte op een houdbaar afstandsschot van Robert Andrich.

Scheidsrechter Daniele Orsato besloot de Duitse goal na het bekijken van de beelden aan de zijlijn echter af te keuren. Jamal Musiala bleek in aanloop naar het doelpunt met een kniesliding een overtreding te hebben gemaakt op Fabian Schär.

Zwitserland slaagde er voor het overige goed in om Duitsland weg te houden bij zijn eigen doel. In de 28ste minuut sloeg het Alpenland zelf toe. Een voorzet van Remo Freuler werd als een echte spits bij de eerste paal afgemaakt door Ndoye: 1-0. Het doelpunt had een luchtje van buitenspel, maar de aanwezige buitenspeltechnologie wees uit dat daar geen sprake van was.

Die Mannschaft kwam pas in de tweede helft aan zijn eerste goede mogelijkheid. Florian Wirtz bereikte met een prachtige pass Jamal Musiala, die zijn schot gekeerd zag worden door Sommer. In de rebound kreeg Ilkay Gündogan een goede kans, maar de nummer 10 raakte de bal met links volledig verkeerd.

In de zeventigste minuut creëerde Wirtz met een dribbel over rechts een gigantische kans voor Joshua Kimmich. De opgekomen rechtsback kon na de lage voorzet van Wirtz van dichtbij schieten, maar zag zijn poging op het laatste moment geblokt worden.

In de nastoot werd Maximilian Beier opzichtig en stevig vastgehouden door Silvan Widmer, maar Orsato gaf geen penalty aan Duitsland.

Duitsland begon de risico's verder op te voeren en werd in de 84ste minuut in de counter geslacht door Ruben Vargas, die zijn goal echter afgekeurd zag worden vanwege buitenspel.

Een hoekschop had Duitsland in de 85ste minuut een goal op kunnen leveren, maar Kai Havertz kopte op de lat. Zeven minuten later was het alsnog raak met het hoofd voor Duitsland. Raum slingerde de bal van links voor het doel, waarna Füllkrug toesloeg.

