Super League verder weg dan ooit: 10e club trekt zich terug en klopt aan bij ECA

Juventus ziet geen heil meer in de veelbesproken Europese Super League. De club uit Turijn was lange tijd groot voorstander van het idee, maar heeft zijn plannen ingetrokken. Juventus heeft een verzoek neergelegd om terug te keren bij de European Club Association (ECA), de organisatie die de club eerder verliet om zich te richten op de Super League.

In 2021 schudde de voetbalwereld op zijn grondvesten, toen duidelijk werd dat naast Juventus ook AC Milan, Atlético Madrid, FC Barcelona, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, Chelsea, Liverpool, Arsenal en Manchester City zich hadden aansloten bij de Super League-plannen.

Het doel van de Super League was om een nieuwe vorm van de Champions League te creëren. De UEFA had toen het idee om de Champions League uit te breiden naar 36 clubs, maar dat vonden de bovengenoemde clubs niet ver genoeg gaan. Het gevolg was dat de ECA besloot te breken met de twaalf clubs.

In de nasleep van de bekendmaking van het nieuws reageerden fans en voetbalprominenten woedend op de aankondiging. Clubs krabbelden al snel terug en werden in genade aangenomen door de ECA. Binnen 72 uur na de bekendmaking waren de oorspronkelijke Super League-plannen al van de baan.

Alleen Real Madrid, Barcelona en Juventus bleven achter. De Italianen besloten zich eerder dit seizoen alsnog terug te trekken, maar had daarvoor nog wel toestemming nodig van de Spaanse grootmachten.

ECA-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi heeft inmiddels gereageerd op de terugtreding van Juventus, dat zich spoedig weer ECA-lid mag noemen. "De deur van ECA staat altijd open voor clubs die geloven in collectieve belangen, progressieve hervormingen en constructief samenwerken met alle belanghebbenden."

Aartsrivalen Real Madrid en Barcelona zijn de enige twee clubs die nu nog hopen op (een variant van) de Super League. Zo werd in december vorig jaar bekend dat de clubs een competitie met 64 mannenteams en 32 vrouwenteams zien zitten. De plannen voor dat format zijn voorlopig in de ijskast gezet.

