Sunderland keert na acht jaar terug in de Premier League

Sunderland is na acht jaar terug in de Premier League. The Black Cats troefden Sheffield United in de finale van de Championship play-offs met 2-1 af op Wembley. Sunderland kwam op achterstand na een fraaie assist van Gustavo Hamer op Tyrese Campbell, maar boog de wedstrijd na rust helemaal om. In minuut 90+5 Tom Watson de bevrijdende winnende goal.

De wedstrijd begon fel, met een vroege kans voor Sheffield United via Moore, die bijna raak kopte. Keeper Patterson redde knap. Vroeg in de wedstrijd moest Sunderland al wisselen: aanvoerder O’Nien viel geblesseerd uit met een schouderblessure.

Na een evenwichtige openingsfase brak Sheffield United de ban in minuut 28. Na een afgeslagen corner schakelde Hamer razendsnel om en vond hij Campbell, die met veel gevoel afrondde: 1-0. Niet veel later dacht Burrows de marge te verdubbelen, maar zijn doelpunt werd na VAR-ingrijpen afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft kwam Sunderland gretiger uit de kleedkamer, maar miste het scherpte in de afronding. Meerdere pogingen gingen hoog over of werden geblokt.

Halverwege het tweede bedrijf vielen de kaarten goed voor Sunderland. Invaller Roberts gaf een geniale steekpass op Mayenda, die zijn enige kans keihard binnenschoot: 1-1.

Het duel leek af te stevenen op verlenging, maar diep in blessuretijd beging Moore een cruciale fout. Zijn slechte pass op het middenveld werd onderschept door de 19-jarige Watson, die het strafschopgebied in stoof en beheerst de winnende treffer binnenschoof: 1-2.

Het gevolg was een explosie van vreugde bij de Sunderland-fans, die hun club voor het eerst sinds 2017 weer op het hoogste niveau zien terugkeren. Ook Ajax-aanvoerder Jordan Henderson zat overigens op de tribune. De routinier wordt gelinkt aan een terugkeer naar Sunderland, de club waar hij zijn opleiding doorliep.