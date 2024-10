'STV News onthult schokkende details rondom mishandelingszaak Kevin van Veen'

Kevin van Veen wordt volgens het Schotse medium STV News ervan beschuldigd dat hij zijn partner heeft mishandeld. De door FC Groningen aan St. Mirren verhuurde aanvaller (33) heeft zich donderdagochtend al in de rechtbank van Hamilton Sheriff Court moeten verantwoorden.

Volgens STV News zou Van Veen zijn partner van het bed hebben geduwd terwijl ze zwanger was. Ook moest ze naar verluidt naakt voor de Eindhovenaar komen staan tijdens een fikse woordenwisseling en mocht ze meerdere keren het huis niet verlaten.

Van Veen werd voor de diverse vergrijpen op 6 augustus gearresteerd op het vliegveld van Glasgow. Bijna drie maanden later, op 31 oktober, meldde de aanvaller van St. Mirren zich in de rechtbank.

Het Schotse medium meldt dat de voorvallen tussen 1 september 2021 en 28 juli 2024 hebben plaatsgevonden. De partner van Van Veen mocht maar mondjesmaat contact hebben met familie en vrienden, terwijl ook haar activiteiten op haar telefoon en social media streng in de gaten werden gehouden. Van Veen ging zelfs zo ver dat hij bepaalde berichten en foto's zelf verwijderde.

STV News onthult voorts dat Van Veen zijn partner zou hebben beschuldigd van ontrouw. Ook krijgt de routinier het verwijt dat Van Veen de betreffende vrouw zou hebben lastiggevallen met berichtjes en bewust uit haar slaap hield. Er kwamen naar verluidt ook aggressieve en intimerende berichten binnen op de telefoon van de partner, die onwaar bleken te zijn. Ook zou Van Veen geregeld onaangekondigd de familiewoning van zijn partner hebben bezocht.

Van Veen voerde donderdag geen pleidooi in de rechtszaal, waardoor de rechtszaak wordt voortgezet. De Nederlander moet op 28 november opnieuw voor de rechter verschijnen.

Het is overigens de tweede keer in korte tijd dat een speler van St. Mirren negatief in het nieuws komt. Verdediger Shaun Rooney verliet de club onlangs met wederzijds goedvinden nadat hij werd beschuldigd van het mishandelen van een 18-jarige vrouw in een afhaalrestaurant in Glasgow. De politie bevestigde al snel dat Rooney was gearresteerd en geschorst door St. Mirren, dat hem dus heeft weggestuurd. Hij verschijnt binnenkort voor de rechter.