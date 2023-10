Studio Voetbal voert vanaf eind oktober ingrijpende wijziging door

Maandag, 16 oktober 2023 om 08:10 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:09

NOS Studio Voetbal gaat vanaf zondag 29 oktober uitzendingen maken met live publiek. Dat maakte presentator Sjoerd van Ramhorst afgelopen zondag bekend. Volgens Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur NOS Sport, wordt daarmee een langgekoesterde wens van de redactie vervuld.

Van Ramshorst nam zondag uitgebreid de tijd om het nieuws aan te kondigen. Daarvoor wendde hij zich tot tafelgast Pierre van Hooijdonk. "Pierre, over twee weken is het zover: Studio Voetbal met publiek! Het gaat echt gebeuren!"

Rafael Van der Vaart, die ook aan tafel zat, was hoorbaar in zijn nopjes met het plan: "Ik vind het fijn dat als ik een keer een grap maak, iemand lacht. Want ik ben een hele leuke tafelgast!"

Hoekman geeft in een reactie aan dat het plan al langer leeft onder de redactie. "We hebben de ruimte gecreëerd om dit te organiseren. Publiek kan bij zowel in interactie als in sfeer van toegevoegde waarde zijn. Voetbal kijken en erover praten doe je samen, nu ook iedere week bij Studio Voetbal."

Er werd tijdens afgelopen EK's en WK's al door de NOS geëxperimenteerd met het nieuwe format. In het zogeheten Studio Europa en Studio WK kreeg de omroep een dusdanig gevoel van 'samen naar voetbal kijken' dat er tot actie werd overgegaan.

Geïnteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden om een uitzending bij te wonen.