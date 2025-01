Steven Gerrard en Al-Ettifaq gaan na anderhalf jaar in goed overleg uit elkaar

Steven Gerrard en Al-Ettifaq hebben in goed overleg besloten om per direct uit elkaar te gaan, zo maakt de club uit Saudi-Arabië bekend via de officiële kanalen. De 44-jarige trainer was sinds de zomer van 2023 actief bij de huidige werkgever van Georginio Wijnaldum.

De positie op de ranglijst – de club staat op de twaalfde plaats in de Saudi Pro League – kan niet los worden gezien van het vertrek van Gerrard. De Saudi’s eindigden vorig seizoen nog op plek zes.

“We bedanken Steven voor zijn toewijding en inzet tijdens zijn tijd bij de club”, laat president Samer Al Misehal optekenen. “Soms gaan dingen niet zoals gepland, maar de fundering die Steven heeft gelegd garandeert een mooie toekomst op de lange termijn.”

“Steven heeft de club in positieve zin veranderd en dat zullen we nooit vergeten. Deze beslissing, die in goed overleg en met wederzijds respect is genomen, is het beste voor zowel Steven als de club”, aldus Al Misehal.

Gerrard is blij met de kans die hij heeft gekregen in Saudi-Arabië. “Ik wil de club, spelers, de fans en iedereen die betrokken was bedanken voor de kans en het vertrouwen.”

“Ik heb genoten van het werken in een nieuw land met een andere cultuur. Ik heb veel geleerd en het was een positieve ervaring voor zowel mijn familie als ik. Voetbal is onvoorspelbaar en soms gaan dingen niet zoals we willen”, vertelt de Engelse legende.

Al-Ettifaq verloor dit seizoen negen keer in negentien wedstrijden onder Gerrard. Zes duels werden er gewonnen en vier eindigden in een gelijkspel. Gerrard was vóór zijn tijd in Saudi-Arabië als manager actief bij Aston Villa en Rangers.