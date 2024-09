Steven Bergwijn reageert na uitstekend debuut voor Ittihad Club gevat op haatcomment op Instagram

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Steven Bergwijn, die een Instagram-gebruiker van repliek dient.

De ex-Ajacied kende zondagavond met twee assists op Karim Benzema en een 7-1 zege een uitstekend debuut voor Ittihad Club. Na afloop van de wedstrijd reageert Bergwijn gevat op een reactie van een kritische Instagram-gebruiker.

“Ik zou met mijn linker teelbal nog assists geven in die zandbak-competitie”, klinkt het onder een post van 433NL. Bergwijn reageert: “Jij wel, pik. Jij wel.”

Bergwijn was sowieso uitgesproken na zijn debuut voor Ittihad. De aanvaller deelde namelijk ook nog een sneer uit aan bondscoach Ronald Koeman, voor wie hij naar eigen zeggen niet meer wil spelen.

Bergwijn werd na het duel gevraagd wat hij ervan vindt dat hij geen kansen meer krijgt om zich te laten zien in het Nederlands elftal. De 35-voudig international baalde ervan dat men denkt dat het niveau in Saudi-Arabië te laag is.

“Dat denken ze daar”, aldus Bergwijn, die vervolgens nogmaals een subtiele sneer uitdeelde aan Koeman. “Misschien dat ze eerst moeten komen kijken en dan pas praten.”