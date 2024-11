Steven Berghuis maakt basisrentree bij Ajax; Brobbey krijgt voorkeur boven Weghorst

De opstelling van Ajax voor het treffen met PEC Zwolle is bekend. Trainer Francesco Farioli kiest Steven Berghuis als vervanger van Mika Godts, terwijl Chuba Akpom op de bank begint. Brian Brobbey krijgt de voorkeur krijgt boven Wout Weghorst. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16:45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, dat aantreedt met de gebruikelijke vier verdedigers: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Op het middenveld krijgt Davy Klaassen de voorkeur boven Kian Fitz-Jim. De routinier vormt deze linie met Kenneth Taylor en aanvoerder Jordan Henderson.

In de spitspositie krijgt Brobbey de voorkeur boven Weghorst. Bertrand Traoré is hersteld van zijn lichte knieklachten en start net als Berghuis in de basis. Voor Berghuis betekent het zijn eerste basisplaats voor Ajax sinds 22 augustus, toen de Amsterdammers het opnamen tegen Jagiellonia Bialystok (1-4).

"In het volgende blok spelen we in drie competities, dus de uitdaging wordt nog wat groter”, blikte Farioli bij Ajax TV vooruit op de aanstaande periode. “Een deel moet nu stabiel blijven: onze concurrentiepositie en volwassenheid moeten we blijven bewijzen.”

“Dat is als een dagelijks examen, daarin moeten we blijven verbeteren. Aan de andere kant ben ik van mening dat we op het veld een aantal heel goede momenten hadden. We moeten een manier vinden om het maximale uit die momenten te halen.”

Farioli weet wat hij kan verwachten van PEC. "Het was onze eerste tegenstander in de voorbereiding, dus we hebben wel een goed beeld van ze. Maar dat is een paar maanden later natuurlijk wel anders, er zijn een paar dingen veranderd. Ik vind het interessant hoe zij een wedstrijd benaderen.“

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Traoré.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Floranus, Graves, García MacNulty, Van der Haar; El Azzouzi, Fichtinger; Namli, Monteiro, Mbayo; Vente.