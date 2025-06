Ajax ziet boomlange spits na twee seizoenen naar AZ vertrekken

Bendegúz Kovács is niet langer speler van Ajax. De achttienjarige spits heeft voor drie seizoenen getekend bij AZ, zo communiceert de club uit Alkmaar woensdag via de officiële kanalen.

De in Hongarije geboren Kovács woont sinds 2021 in Nederland. Na twee seizoenen in de jeugdopleiding van ARC werd hij opgepikt door Ajax.

In Amsterdam groeide Kovács uit tot jeugdinternational van zijn land. In het afgelopen seizoen kwam hij 789 minuten in actie namens Ajax Onder 19, verdeeld over 21 optredens.

In zijn geringe aantal speelminuten wist Kovács tien keer het net te vinden. Na twee seizoenen bij Ajax kiest de 1,99 meter lange aanvalsleider voor AZ.

Via de clubwebsite reageert Kovács op zijn overstap. “AZ is een hele mooie club. Ik weet hoe sterk de jeugdopleiding hier is en dit voelt voor mij als de beste keuze op dit moment. Ik kijk er enorm naar uit om aankomend seizoen in de Youth League te gaan spelen, we gaan knallen.”

“Ik wil veel goals maken, dat is natuurlijk waar je als spits voor op het veld staat. Daarnaast hoop ik zoveel mogelijk minuten te maken, zodat ik mezelf kan blijven ontwikkelen en de stap naar Jong AZ kan maken. Uiteindelijk hoop ik te gaan spelen voor het eerste elftal”, besluit Kovács.

Ook hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg komt aan het woord. “Bendegúz kwam een aantal jaar geleden bij onze scouting op de radar als een zeer interessante speler. Destijds koos hij voor Ajax, maar we zijn erg blij dat we hem nu aan AZ hebben kunnen binden. We kijken ernaar uit om hem de komende jaren klaar te stomen voor het betaald voetbal en hem vertrouwd te maken met onze speelwijze.”