Donald Trump stelt politiek zeer beladen vraag aan onder meer Teun Koopmeiners en is totaal niet blij met het antwoord

Een aantal Juventus-spelers is woensdag aanwezig in het kantoor van Donald Trump in het Witte Huis. De president van de Verenigde Staten ging daar onder meer in op het transgenderbeleid in de Amerikaanse sport. Trump vroeg de aanwezige spelers, onder wie Teun Koopmeiners, of ‘een vrouw mee zou kunnen in hun team’.

“Zou een vrouw mee kunnen in jullie team, jongens? Zeg het maar. Wat denken jullie?” Timothy Weah antwoordt bevestigend. “Je bent aardig”, zegt Trump tegen hem.

De president draait dan om naar de andere kant, waar onder anderen Koopmeiners staat. “Kan een vrouw mee in jullie team? Directeuren, wat denken jullie?” Eén van hen zegt: “We hebben een heel goed vrouwenelftal.” Trump: “Maar ze zouden met vrouwen moeten spelen, toch?”

De directeuren blijven stil. Koopmeiners blijft voor zich uit kijken. Trump, die zelf vindt dat transgendervrouwen niet mee mogen sporten met biologische vrouwen, is niet blij met de antwoorden. “Kijk, ze zijn heel diplomatiek.”