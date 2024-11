Steven Berghuis komt met groot nieuws over toekomst bij Ajax

Het lijkt erop dat Steven Berghuis zijn loopbaan gaat afsluiten bij Ajax. De Telegraaf meldt maandag namelijk dat dat het een kwestie van tijd is voordat de middenvelder annex aanvaller (32) zijn handtekening zet onder een nieuw contract tot 2027. De huidige verbintenis loopt af volgend jaar zomer. ''Ik verwacht dat we er wel uit gaan komen'', zo zei Berghuis zondag na de 2-0 zege van Ajax op PEC Zwolle.

Kamp-Berghuis praat momenteel met de leiding van Ajax over verlenging van de samenwerking. ''De gesprekken gaan tussen mijn zaakwaarnemer Guido Albers, Alex Kroes en mij. Die gaan goed. Er ligt een tweejarig voorstel van Ajax op tafel'', zo verduidelijkt Berghuis de huidige situatie in de Johan Cruijff ArenA.

Berghuis erkent dat hij als grootverdiener binnen de Ajax-selectie zal moeten inleveren. ''Er is een nieuwe realiteit. Dat klopt'', aldus de routinier die in 2021 de pikante overstap maakte van Feyenoord naar de rivaal uit Amsterdam.

Een nieuw avontuur in het buitenland, Berghuis speelde eerder in Engeland voor Watford, lijkt dus niet langer een optie te zijn. ''Het is best wel dubbel. En daar voer ik thuis ook gesprekken over. Als er ooit nog een moment is, dan zou dat dit moment zijn, omdat ik in december 33 word. Maar ik koester deze club. In Europa ga ik geen betere club meer vinden dan Ajax. Zo reëel moet ik zijn.''

''En dan heb ik het over de manier waarop we met deze trainer, zijn staf en de spelersgroep werken. Natuurlijk neem ik ook mee dat ik twee kinderen heb die in december en februari 3 en 6 worden en nu naar school gaan. Ga ik dan nog mijn hele hebben en houden meenemen? Dat zijn overwegingen die we moeten gaan maken'', zo benadrukt de Ajacied.

Aan Berghuis de taak om weer een vaste plaats te veroveren bij Ajax na zijn knieblessure. ''De andere jongens hebben nu natuurlijk wel een vette voorsprong, omdat ze minuten en power in de benen hebben. Daar moet ik weer naartoe. Bijvoorbeeld door met Jong Ajax te trainen, terwijl de anderen vijf dagen vrij waren. Dat soort momenten wil ik hier blijven om meters te maken en trainingen af te vinken.''

Berghuis is in ieder geval weer vrij in het hoofd na een moeizame periode. ''De eerste teamtrainingen hield ik toch nog even in als ik kon schieten. Dat gevoel ben ik nu wel helemaal kwijt.''