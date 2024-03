Steun voor terugkeer Wijnaldum in Oranje: â€˜Hij gaf Koeman toen heel veelâ€™

Steun voor terugkeer Wijnaldum in Oranje: ‘Hij gaf Koeman toen heel veel’

Hans Kraay junior vindt het niet vreemd dat Georginio Wijnaldum na een maandenlange absentie is opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje voor de aankomende oefeninterlands tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart). Volgens de analist annex verslaggever heeft de middenvelder van Al-Ettifaq nog voldoende krediet bij bondscoach Ronald Koeman.

"Wat opmerkelijk is, en daarover zullen de meningen van links naar rechts en van boven naar beneden gaan, is dat Wijnaldum erbij zit", analyseert Kraay vrijdag bij ESPN. "Maar goed, dat is voor mij geen verrassing meer. Want je vliegt niet naar Saudi-Arabië om tegen iemand in zijn oor te fluisteren dat zijn carrière voorbij is."

Koeman vloog ondanks samen met KNVB-directeur Nigel de Jong naar Saudi-Arabië om met Wijnaldum te praten. Het gesprek heeft als gevolg dat de voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord en PSV weer in beeld is bij de bondscoach van Oranje.

De keuzeheer van het Nederlands elftal heeft in ieder geval keuze te over op het middenveld, weet ook Kraay. "Mochten we ervan uit gaan dat Frenkie De Jong onomstreden is als linker controleur, dan kunnen er naast Reijnders spelen: De Roon, Schouten, Timber, Veerman en Wieffer. En Wijnaldum kan daar ook nog spelen."

Kraay denkt dat meespeelt dat Koeman in zijn eerste jaren als bondscoach van Oranje een enorm goede band had met Wijnaldum. "In de eerste periode van Koeman hebben Memphis Depay en Wijnaldum hem heel veel gegeven. Ze waren bij zeventig procent van de goals betrokken."

"En ik denk dat Koeman gewoon met eigen ogen wilde zien of hij topfit is. Daar vind ik niks mis mee. En ik vind er ook niks mis mee dat Wijnaldum in de voorselectie zit. Het is niet zo dat hij morgen in de basis gaat starten."

"Wijnaldum zit in de voorselectie, misschien is het alleen een signaal. Dus ik vind het niet zo gek", zo besluit Kraay zijn betoog. Wijnaldum, met 90 interlands achter zijn naam, kwam vorig jaar juni in de Nations League voor het laatst in actie voor het Nederlands elftal.

