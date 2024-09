'Sterke seizoensstart bij PSV levert Matteo Dams meteen interlandcarrière op'

Domenico Tedesco gaat Matteo Dams opnemen in de voorselectie van het Belgisch nationale elftal voor de aanstaande interlandperiode. Volgens de Gazet van Antwerpen viel de verdediger van PSV in positieve zin op tijdens de seizoensstart en ziet hij dat dus mogelijk meteen beloond worden met een kans bij de Rode Duivels.

De carrière van de twintigjarige Dams zit dit seizoen aardig in de lift. De centrumverdediger die de laatste weken als linksback wordt gebruikt, maakte zijn debuut in de hoofdmacht van PSV pas in augustus van dit jaar, toen hij als invaller binnen de lijnen kwam in de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (4-4, v.n.s.).

Inmiddels staat de teller op acht wedstrijden namens het vlaggenschip van de Eindhovense landskampioen. Daaronder zelfs een basisplek in de Champions League, tegen Juventus (3-1 verlies).

De stormachtige ontwikkeling van Dams blijft ook in zijn vaderland niet onopgemerkt. Bondscoach van België Tedesco is onder de indruk geraakt en heeft de PSV'er opgenomen in zijn voorselectie, aldus de Gazet van Antwerpen.

Onze zuiderburen nemen het op 10 en 14 oktober op tegen respectievelijk Italië en Frankrijk in Groep 2 van de Nations League A. Of Dams tegen die tijd tot de definitieve selectie behoort, wordt begin oktober duidelijk.

De in Brasschaat geboren linkspoot, die bij PSV nog een contract heeft tot de zomer van volgend jaar, kwam eerder uit voor België Onder 15 en Onder 16, maar maakte nog nooit zijn opwachting bij Jong België.