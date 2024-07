Calvin Stengs moet passen voor trip naar Portugal; vrees voor Johan Cruijff Schaal tegen PSV

Calvin Stengs heeft vrijdag verstek moeten laten gaan bij de open training op het trainingskamp in Oostenrijk. De 25-jarige spelmaker annex buitenspeler kampt met een blessure, al is het niet duidelijk van welke aard. Stengs zal ook niet afreizen met de selectie naar Portugal, waar Feyenoord zondag tegen Benfica oefent. Ook het duel om de Johan Cruijff Schaal staat op de tocht.

Feyenoord vertrok maandag naar het Oostenrijkse Saalfelden voor de vierde week van de voorbereiding. Dat deed het met een gedeeltelijk fitte groep: de eveneens meegereisde Quinten Timber, Julián Carranza en Gijs Smal kampten al met blessures.

Hoewel Carranza inmiddels meetraint, is zijn plek in de ziekenboeg ingenomen door Stengs. De linkspoot werkte vrijdagochtend een binnenprogramma af in plaats van de openbare buitentraining.

Onduidelijk blijft de aard en de ernst van Stengs blessure. Wel weet het Algemeen Dagblad dat de middenvelder net als Timber en Smal waarschijnlijk niet meereist naar Portugal.

Mogelijk vormt het daaropvolgende oefenaffiche tegen AS Monaco wel een haalbare troef. Dat duel wordt in De Kuip afgewerkt op woensdag 31 juli.

Vier dagen later – op zondag 4 augustus – staat de strijd om de Johan Cruijff Schaal op het programma. Het blijft dus gissen of Stengs dat gaat halen.

De achtvoudig Oranje-international kent tot dusver een prima voorbereiding, met onder meer een treffer tegen FC Dordrecht. Tegen Cercle Brugge droeg Stengs de aanvoerdersband om zijn arm.

