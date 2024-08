Calvin Stengs zorgde dinsdag voor gefronste wenkbrauwen met zijn afgeketste transfer naar Charlotte FC. Niets leek het plotselinge vertrek van de 25-jarige Feyenoorder nog in de weg te staan, totdat opeens naar buiten kwam dat hij zich bedacht had en terug zou keren naar Rotterdam-Zuid. Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou noemt het ‘bullshit’ dat Stengs zelf de stekker uit de deal heeft getrokken.

“Het is een pijnlijke en sneue kwestie”, zegt Mossou in de AD Voetbalpodcast. “Ik zag dat Stengs het nog zo probeerde te draaien dat hij dat zelf besloten had. Dat is natuurlijk totale bullshit, maar dat kan iedereen wel bedenken. Het is voor die jongen hartstikke vervelend en voor de clubs eigenlijk ook.”

“Voor Charlotte FC nog het minste, want zij kunnen nog een andere speler halen. Feyenoord zit nu een beetje in zijn maag met een speler waarbij er twijfels zijn over zijn fysieke gesteldheid en die al min of meer had besloten dat hij naar de MLS zou gaan. Dat is niet ideaal. Aan de andere kant kunnen ze dit type speler nog steeds goed gebruiken. Dat hadden we van tevoren ook al geconstateerd”, vervolgt Mossou.

De journalist constateerde dat mensen het eerst heel onbegrijpelijk vonden dat Feyenoord Stengs voor slechts acht miljoen euro wilde laten gaan. “Dan druppelt er links en rechts wat informatie door over zijn fysieke gesteldheid, waarbij er soms twijfels waren of hij wel drie keer in de week kon spelen. Hij heeft een knieblessure gehad. Dan volg je, hoor je en lees je hoe dat allemaal wordt geschetst en dan is het eigenlijk niet zo gek dat Charlotte FC constateert: wacht eens even, moeten wij dit nu wel doen?"

Mossou noemt het al met al een beetje een ‘vreemde zaak’. “Ik ga er vanuit dat de medici van die club neutraal en objectief naar die tests hebben gekeken. Maar ze zijn in Amerika natuurlijk ook niet gek. Als jij een speler medisch moet gaan testen en je leest in de uren voorafgaand aan de keuring in Londen allemaal berichten over de fysieke gesteldheid van de speler. Dan ga je toch wel even denken: wacht even, nu moeten wij even extra scherp opletten of dat allemaal wel in orde is. Het is een interpretatie van mijzelf, dat zeg ik er gelijk bij. Je zou toch kunnen vermoeden dat er wat slapende honden wakker zijn gemaakt."

Charlotte FC uitte volgens De Telegraaf na de medische keuring twijfels over de fitheid van Stengs. Dit leidde tot een vergeefse poging om met Feyenoord opnieuw te onderhandelen over de betalingsvoorwaarden, waarna de deal uiteindelijk klapte. “Als zij twijfels hebben dan kunnen ze een tegenvoorstel doen waarbij ze zeggen: ‘Jullie krijgen je transfersom pas als hij zoveel wedstrijden speelt. Daar heeft Feyenoord niet zoveel aan, dus ik snap dat ze daar niet mee akkoord zijn gegaan.”

Dat de transfer naar Charlotte FC geen doorgang heeft gevonden, noemt Mossou vooral ‘heel vervelend’ voor Stengs zelf. “Hij is 25 jaar. Eigenlijk wordt zijn fysieke gesteldheid en fitheid in het openbaar in twijfel getrokken. Dat is gewoon klote voor zo’n jongen”, aldus Mossou.