Stem op de Beste Speler en Beste Keeper van de Keuken Kampioen Divisie!

Vrijdag, 12 mei 2023 om 21:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:09

Het seizoen 2022/23 is bijna ten einde in de Keuken Kampioen Divisie en dat betekent dat het tijd is om de Gouden Kampioensschilden uit te reiken. De fans van de Keuken Kampioen Divisie bepalen de Beste Speler én Beste Keeper van dit seizoen, waarnaast ook wordt uitgemaakt wie dit jaar de Beste Trainer en het Beste Talent waren. De uitreiking vindt op 24 mei plaats. Volgens de organisatie van de Keuken Kampioen Divisie worden ‘de Smaakmakers van de Toekomst’ tijdens het Kampioensdiner in De Noordkade in Veghel geëerd.

De Keuken Kampioen Divisie wacht een apotheose om je vingers bij af te likken. Heracles Almelo en PEC Zwolle staan met nog twee competitieduels op het programma beide op 79 punten. De Almeloërs hebben op het moment echter een beter doelsaldo. Lennart Thy (PEC) en Dylan Vente (Roda JC) zullen in de laatste wedstrijden onderling uitmaken wie de topscorerstitel verovert. Beide spitsen wisten het net dit seizoen tot nog toe twintig keer te vinden.

Alle genomineerden:

Beste Speler: Emil Hansson (Heracles Almelo), Thomas van den Belt (PEC Zwolle), Apostolos Vellios (PEC Zwolle), Elías Már Ómarsson (NAC Breda), Dylan Vente (Roda JC).

Beste Keeper: Michael Brouwer (Heracles Almelo), Jasper Schendelaar (PEC Zwolle), Nordin Bakker (Almere City), Romain Matthys (MVV Maastricht).

Beste Talent: Soulyman Allouch (Jong AZ/VVV-Venlo), Kian Fitz-Jim (Jong Ajax), Younes Taha (PEC Zwolle), Ruben van Bommel (MVV Maastricht).

Beste Trainer: Rob Penders (FC Eindhoven), Maurice Verberne (MVV Maastricht), Dick Advocaat (ADO Den Haag), Dick Schreuder (PEC Zwolle).

Stemmen op de Beste Speler en Beste Keeper kan hier tot vrijdag 19 mei (20.00 uur). De trainers en aanvoerders van alle clubs uit de Keuken Kampioen Divisie kiezen het Beste Talent en de Beste Trainer van dit seizoen.