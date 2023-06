Stem hier: is er een betere keuze op linksback dan de man met tien assists?

Het reguliere seizoen in de Eredivisie zit erop. Feyenoord is kampioen, PSV heeft zich verzekerd van een plekje in de voorronde van de Champions League en vooral voor Ajax was het een teleurstellende jaargang. Voetbalzone stelde de afgelopen weken steeds een Team van de Week samen en is nu op zoek naar het Team van het Jaar. Stem op de speler die jij dit seizoen het beste vond, met vandaag de zoektocht naar de beste linksback.

Voetbalzone gaat op zoek naar elf spelers en een trainer voor het Team van het Jaar. Daar is jouw hulp bij nodig, want de stem van de community bepaalt voor een groot deel de uitslag. Per positie zijn er vijf nominaties, waar op gestemd kan worden. Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moet een speler tenminste negentien volledige wedstrijden (1710 speelminuten) op het veld hebben gestaan. Je kan stemmen in de poll onderaan dit artikel en onder onze post op Instagram. Het percentage stemmen is het aantal punten dat de speler vanuit het publiek krijgt. De redactie stemt ook, en het percentage dat daar uit rolt is het aantal punten dat bij de publiekspunten worden opgeteld. Dat levert dan een totaalscore op. Jullie stem telt dus voor vijftig procent!

Quilindschy Hartman (Feyenoord)

Als je een jaar geleden tegen Quilindschy Hartman had gezegd dat hij in juni 2023 te boek zou staan als basisspeler van Feyenoord, had hij je waarschijnlijk voor gek verklaard. Het was de bedoeling dat Hartman op huurbasis naar Excelsior zou gaan om daar ervaring op te doen, maar het liep allemaal anders. De linksback uit Zwijndrecht werd voor de leeuwen gegooid en nestelde zich geruisloos in het Rotterdamse kampioenselftal. Hartman heeft de 1710 speelminuten weliswaar net niet gehaald, maar dat had alles te maken met de vroege wissel in de Johan Cruijff ArenA. Een leermoment voor Hartman mag een nominatie niet in de weg staan.

Milos Kerkez (AZ)

Niemand bij AZ heeft het nog over Owen Wijndal en dat komt allemaal door de uitstekende prestaties van Milos Kerkez. De jonge Hongaar liet al tijdens de voorrondewedstrijden van de Conference League zien dat hij voor gevaar, assists en doelpunten kon zorgen en dat kunstje deed hij in 33 wedstrijden in Eredivisieverband dunnetjes over. De score is met drie goals en een assist wellicht wat aan de lage kant, zeker als je het vergelijkt met collega-backs dit seizoen, maar als negentienjarige moet er ook nog wat te winnen zijn.

Thierry Lutonda (RKC Waalwijk)

RKC Waalwijk had met Shawn Adewoye al een talentvolle Belg in de verdediging en Thierry Lutonda is ook terug te vinden in die categorie. Met zijn 22 jaar zit er nog veel rek in de linksback, die met zijn offensieve dribbels dit seizoen vaak aan de basis stond van een gevaarlijke Brabantse aanval. In 32 wedstrijden was Lutonda goed voor een goal en twee assists en dat leverde hem binnen een jaar een ruime verdubbeling van zijn marktwaarde op. De verdediger ligt nog een jaar vast bij RKC en kan dus geld op gaan leveren.

Mica Pinto (Sparta Rotterdam)

De toekomst van Mica Pinto is nog ongewis en dat is eigenlijk heel bijzonder. De Luxemburgse back was dit seizoen een van de sterkhouders in een uitstekend presterend Sparta-team en vooral de laatste weken vestigde Pinto de aandacht op zijn persoon door fraai te scoren. De eindscore is drie goals en vier assists voor de 29-jarige linkspoot met Portugese roots en er zijn maar weinig verdedigers die dit seizoen direct betrokken waren bij meer dan zeven doelpunten. Met een aflopend contract zal Pinto zeer gewild zijn op de transfermarkt.

Gijs Smal (FC Twente)

Waar ligt het plafond van Gijs Smal? Dat zijn vragen die gesteld kunnen worden na het wonderseizoen van de back uit De Rijp. Smal leverde maar liefst tien (!) assists af, scoorde zelf ook nog eens twee keer en was in alle 34 de competitiewedstrijden als basisspeler van de partij bij FC Twente. De linksback werd vaak betrokken bij het aanvalsspel van de Tukkers, getuige de 1937 passes die hij verstuurde, en met 519 sprints over het hele seizoen is Smal duidelijk ook niet bang om te zweten. Is hij te behouden voor Twente?

