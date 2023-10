Steijn: ‘Vervelend dat we in een samenleving leven waarin dit ongestraft kan’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 21:48 • Jordi Tomasowa

Maurice Steijn heeft het opgenomen voor zijn pupil Brian Brobbey. De spits van Ajax kwam zaterdag in het competitieduel met RKC Waalwijk in aanraking met keeper Etienne Vaessen, die bewusteloos raakte en naar het ziekenhuis moest. Het duel werd kort daarna bij een 2-3 stand definitief gestaakt. Volgens Steijn is Brobbey onterecht de gebeten hond.

De suggestie dat Brobbey in het betreffende duel voorzichtiger had moeten zijn of dat er sprake was van opzet, werd door Steijn op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met AEK Athene van tafel geveegd. “Ik ken Brian als iemand die zeer sportief is en nooit de intentie heeft om tegenstanders te blesseren. Die had hij nu ook niet. Het is logisch dat hij een goal wilde maken, daar is hij spits voor. Het is alleen maar vervelend dat dit dan gesuggereerd wordt.”

“Het was vreselijk, uiteraard voor Vaessen, zijn ploeggenoten en de staf van RKC”, zei Steijn. “Maar ook voor ons. Je wil met z’n allen voor de overwinning knokken, maar je blijft wel collega’s. Gelukkig is het goed afgelopen.”

Brobbey kreeg online te maken met (racistische) opmerkingen van mensen die zeiden dat hij de overtreding met opzet maakte. “Namens Ajax is er contact geweest en Brobbey heeft hem ook gesproken”, liet Steijn weten. “Ik heb inderdaad ook wel aandacht gehad voor Brobbey, die was natuurlijk ook erg geschrokken. Ik heb er met hem over gesproken. Hij heeft veel over zich heen gekregen en dat is niet de eerste keer dit jaar, hij is al eerder racistisch bejegend. Het is vervelend dat we nog in een samenleving leven waarin dit allemaal maar ongestraft kan.”

Kenneth Taylor, die ook aanschoof voor de persconferentie in Griekenland, gelooft ook niet dat er sprake was van opzet. De middenvelder is naast ploeggenoot ook al jarenlang goed bevriend met Brobbey. “Hij is er heel goed mee omgegaan. Ik weet dat ze onderling contact hebben gehad, dat deed hem wel goed”, aldus Taylor.

Reactie Vaessen

Vaessen heeft maandag voor het eerst gereageerd op de ogenschijnlijk verschrikkelijke botsing met Brobbey. Zondagavond maakte ploeggenoot Michiel Kramer al bekend dat Vaessen ontslagen was uit het ziekenhuis. Via de officiële kanalen van RKC sprak Vaessen een dag later zijn dankbaarheid uit voor de steun die hij heeft gekregen.

“Allereerst wil ik mijn collega’s van de medische staf én uiteraard ook de (medische) mensen van Ajax en het ambulancepersoneel enorm bedanken voor het snel en juist handelen. Ik heb begrepen dat er van alle kanten steunbetuigingen binnen komen. Via deze weg wil ik iedereen die met mij en mijn familie meeleeft enorm bedanken. Wij waarderen de steun enorm", aldus de doelman.