Steijn kritisch op leiding Ajax: ‘Dat is voor mij iets onvoorstelbaars geweest’

Maurice Steijn blikt maandagavond in Rondo op Ziggo Sport nogmaals terug op zijn mislukte avontuur bij Ajax. De vijftigjarige trainer werd in de zomer aangesteld als oefenmeester in de Johan Cruijff ArenA, maar botste al snel met Sven Mislintat en werd vervolgens eind oktober ontslagen na een historische achttiende plaats. Steijn spreekt van ‘bijna een kansloze missie’.

Steijn begint de uitzending met een korte analyse over Ajax – FC Utrecht (2-0), waarna hij wordt gevraagd naar zijn eigen tijd in Amsterdam. “De belangrijkste conclusie die ik voor mijzelf heb getrokken is dat in het hele traject zoveel dingen fout zijn gegaan, eigenlijk na een paar weken al”, begint de Hagenees.

“Uiteindelijk kom je dan tot de conclusie dat het bijna een kansloze missie was, hoe het zich ontwikkeld heeft.” Met name de verstandhouding met Mislintat zorgde voor veel irritatie over en weer. “Dat is een proces wat gebeurd is”, reageert Steijn. “Je wordt benaderd door Ajax en dan ga je die gesprekken in. Eerst met Mislintat en naderhand met Edwin van der Sar, die er toen ook nog was, Klaas-Jan Huntelaar en Jan van Halst met Mislintat er ook bij.”

“Dan is het de bedoeling om Ajax weer terug te brengen naar waar het drie jaar geleden was. Met een bepaalde samenstelling van de groep en goede spelers daarbij halen om je jonge talenten, zoals Kenneth Taylor, Brian Brobbey, Devyne Rensch en Jorrel Hato, te laten ontwikkelen.” Steijn zag vervolgens al vrij snel dat het niet ging zoals hij voor ogen had.

“Dan zie je richting de voorbereiding eigenlijk al dat de namen en profielen die de staf, scouting en ik op tafel brengen, niet gehaald worden en dat er andere keuzes gemaakt worden. Daar gaat het tussen ons fout”, zegt de trainer over hem en Mislintat. “Op voorhand was afgesproken dat Mislintat en ik het met elkaar zouden doen.”

“Kijk, Ajax heeft er nadat Marc Overmars vertrok een jaar over gedaan om een td aan te trekken. Dan mag je ervanuit gaan dat ze iemand in dezelfde lijn gaan aantrekken als Overmars”, is Steijn kritisch op de clubleiding van de Amsterdammers.

“De driehoek Overmars-Van der Sar-Ten Hag was een gouden driehoek omdat ze heel veel samenwerkten. Dat is dus niet gebeurd en dat is voor mij wel iets onvoorstelbaars geweest, eigenlijk.”

