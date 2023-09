Steijn heeft Bergwijn terug en verrast met keuze voor linksback

Zaterdag, 30 september 2023 om 19:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:40

De opstelling van Ajax voor het duel met RKC Waalwijk is bekend. Aanvoerder Steven Bergwijn moest De Klassieker missen wegens kiespijn, maar is weer hersteld en keert terug in de basis. Dat gaat ten koste van Branco van den Boomen, waardoor Carlos Forbs verhuist van de linkerflank naar de rechter. Steven Berghuis keert daardoor terug op de 10-positie. Devyne Rensch krijgt daarnaast de voorkeur boven Anton Gaaei en Gastón Ávila start als linksback. Het duel begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Jay Gorter staat onder de lat. De verdediging wordt gevormd door de weer geheel fitte Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Gastón Ávila. Kenneth Taylor en Silvano Vos staan achter Berghuis op het middenveld van de bezoekers. Spits Brian Brobbey wordt geflankeerd door Forbs (rechts) en Berghuis (links).

RKC lijkt Ajax precies op het juiste moment te treffen. Niet alleen vanwege de crisis waarin Ajax zich bevindt, maar ook gezien de prima vorm van RKC de laatste twee wedstrijden. De Waalwijkers verloren hun eerste vier Eredivisie-duels nog, maar de laatste twee wedstrijden werden gewonnen. Zowel Vitesse (0-2) als FC Twente (1-0) moest eraan geloven. RKC en Ajax stonden 56 keer tegenover elkaar. Ajax won 44 onderlinge duels, terwijl RKC tweemaal aan het langste eind trok. Tien keer eindigde het gelijk.

RKC staat met zes punten boven Ajax op de ranglijst en dat zegt veel over de crisis in de hoofdstad. Na de vernedering in De Klassieker (0-4) zullen de Amsterdammers zich op moeten richten. Steijn kiest ervoor om Rensch weer op te stellen ten faveure van Gaaei, die door het ijs zakte tegen Feyenoord. “Ik kon hem (Rensch, red.) twee wedstrijden niet gebruiken. Vandaar dat Gaaei erin is gekomen, maar die heeft gewoon geen goede beurt gemaakt. Dat hebben we allemaal wel gezien", was Steijn hard over zijn pupil. Vorig seizoen zorgden Brobbey en Berghuis met ieder twee goals voor een 1-4 zege in het Mandemakers Stadion.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Van den Buijs, Adewoye, Meijers; Oukili, Roemeratoe, Niemeijer; Cleonise, Kramer, Bakkali.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Sutalo, Hato, Ávila; Vos, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn.