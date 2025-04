Stanley Menzo wil van speler Feyenoord international van Suriname maken

Suriname kijkt in de Eredivisie rond naar eventuele aanwinsten voor de nationale ploeg, getraind door Stanley Menzo. Een speler van Feyenoord is daarbij in het vizier gekomen vanwege zijn Surinaamse roots.

Shiloh ‘t Zand draagt als Nederlander het shirt van Feyenoord. Toch krijgt de 21-jarige middenvelder, geboren in Rotterdam, de mogelijkheid om bij een ander land aan zijn interlandloopbaan te beginnen.

De voetbalbond van Suriname meldt vrijdag namelijk via X dat het proces om 't Zand international te maken officieel is gestart. ''Weer een grote stap voorwaarts'', jubelt de Surinaamse bond.

De jonge middenvelder van Feyenoord speelde nooit voor het Nederlands elftal of andere vertegenwoordigende elftallen, waardoor hij de switch naar Suriname kan maken. Het is (nog) niet bekend hoe 't Zand zelf aankijkt tegen de Surinaamse lokroep.

De door Suriname begeerde 't Zand heeft bij Feyenoord, waar hij tot medio 2028 vastligt, nog geen vaste plaats kunnen bemachtigen. Eerder werd hij verhuurd aan FC Dordrecht en Heracles Almelo.

'T Zand kwam op 1 maart voor het laatst in actie voor Feyenoord, dat bij het debuut van Robin van Persie als trainer niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel. Nadien bleef de middenvelder steevast op de bank bij de Rotterdammers.

Mocht 't Zand daadwerkelijk voor Suriname kiezen, dan krijgt hij dus te maken met Menzo als bondscoach. Onder meer Warner Hahn, Ridgeciano Haps, Richonell Margaret, Liam van Gelderen en Gyrano Kerk worden dan zijn teamgenoten.