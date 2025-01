Stade Brest heeft live in uitzending CBS cadeau voor ‘Brest-lover’ Micah Richards

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Stade Brest, dat een cadeau heeft voor analist Micah Richards.

Video’s van Richards gingen tijdens de competitiefase van de Champions League steevast viraal. De analyticus van CBS Sports kon zelden zijn lach inhouden wanneer het Franse Brest ter sprake kwam. De flauwe grappen vlogen sinds het begin van de CL-campagne over tafel bij Thierry Henry, Jamie Carragher en presentatrice Kate Scott.

Woensdagavond was Brest opnieuw het middelpunt van de belangstelling in de show, ditmaal vanwege het cadeau dat de club naar Richards opstuurde. Scott verraste Richards tijdens de uitzending met een brief van Brest én een shirt.

“Beste vrienden van CBS”, zo begint Brest de brief. “Hartelijk dank voor jullie aandacht voor Brests prestaties sinds het begin van de Champions League. We genieten allemaal van jullie vele gelach in de studio. Daarom hebben we een speciaal ‘Brest-lover’-shirt gemaakt voor Micah. We konden het ook niet laten om een Stade Brest-shirt te geven aan onze eigen legende Thierry Henry, aan wie we onze warmste groeten sturen.”

Richards trok het shirt, waar Brest Lover achterop stond, direct aan. Carragher lachte en voegde eraan toe: “We have always been big fans of yours and we always will be”, waarna de tafel in lachen uitbarstte.