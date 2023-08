Sporting Portugal presenteert fraai eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

Zondag, 6 augustus 2023 om 14:50 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:54

Het nieuwe derde tenue van Sporting Portugal is een eerbetoon aan Cristiano Ronaldo, zo is te zien op de officiële kanalen. Zondag presenteert de club het nieuwe shirt, precies twintig jaar na de opening van het huidige stadion, Estádio José Alvalade. Op de plek waar normaal gesproken het logo van de shirtsponsor staat, prijkt nu de afkorting 'CR7', verwijzend naar Ronaldo.

Dat betekent dat shirtsponsor Nike zijn plekje op de borst heeft afgestaan. "Het unieke tenue is een virtuoze driehoek tussen Sporting, Cristiano Ronaldo en Nike", schrijft de nummer vier van het afgelopen Primeira Liga-seizoen. "Het beste ter wereld, verenigd in één memorabel shirt." Onder meer Jeremiah St. Juste zal dus komend seizoen met de afkorting van de aanvaller van Al-Nassr op zijn shirt spelen.

Het tenue is bijna volledig zwart en heeft gouden mouwen. Verder zijn er witte accenten over het shirt te zien, terwijl het logo meegaat met de combinatie zwart-goud, daar waar deze normaal gesproken bestaat uit groen, wit en geel. De letters 'CR' zijn goudgekleurd, terwijl de '7' weer in het wit is.

We've recovered the best of the 6th of August 2003 and the best of what is #MadeInSporting! Estádio José Alvalade completes 2??0?? years and today we present the new Lion skin, inspired by the kit used in 2003 ? Now available ?? https://t.co/Q9h5htTCCm pic.twitter.com/2DM8yZnrBn