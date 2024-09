Sportieve revanche voor Matthijs de Ligt: verdediger zet Manchester United op voorsprong

Matthijs de Ligt heeft zich in de eerste helft van het duel tussen Southampton en Manchester United enigszins gerevancheerd voor zijn tweetal matige optredens in het Nederlands elftal. De veelbesproken centrumverdediger zette zijn werkgever met een kopbal op voorsprong.

De Ligt kreeg bij Manchester United, ondanks zijn twijfelachtige optredens in de interlandperiode bij het Nederlands elftal, gewoon een basisplek van Erik ten Hag.

De mandekker beloonde het vertrouwen van zijn trainer al snel. Halverwege de eerste helft voorkwam hij ogenschijnlijk een doelpunt door een schotpoging van Yukinari Sugawara te keren, alvorens hij in de 35ste de score opende.

Een hoekschop van Manchester United werd teruggelegd op Bruno Fernandes. De Portugese aanvoerder had een piekfijne voorzet in huis, waarna De Ligt raak kopte: 0-1. Het betekende zijn eerste goal in dienst van the Red Devils.

Niet lang daarna kwam Manchester United, dat eigenlijk een lastige middag kende op bezoek bij Southampton, op 0-2. Marcus Rashford vond de verre hoek op aangeven van Amad Diallo.

Ondanks het bij vlagen alleraardige spel van Southampton moesten the Saint genoegen nemen met een 0-2 achterstand bij rust. Ten Hag was vanzelfsprekend in zijn nopjes met de ruststand.