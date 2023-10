Sport onthult wie op 30 oktober de Gouden Bal in ontvangst gaat nemen

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 10:47 • Bart DHanis • Laatste update: 10:55

De winnaar van de Ballon d’Or is bekend. Volgens het Spaanse Sport zijn de stemmen geteld en gaat Lionel Messi op 30 oktober de prestigieuze prijs voor de achtste keer in zijn loopbaan in ontvangst nemen.

De Argentijnse superster krijgt de prijs vanwege de rol die hij vervulde in de WK-overwinning van Argentinië. Gezien het feit dat de vorige Ballon d’Or werd uitgereikt in oktober van 2022, tellen de prestaties op het WK van 2022 in Qatar mee voor de gouden bal van 2023.

Messi was al recordhouder van de prijs voor ‘beste voetballer van het jaar’. De rechtsbuiten annex middenvelder legde in 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 en 2021 ook al beslag op de prijs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast het WK wist Messi ook de Franse titel met Paris Saint-Germain te veroveren. Hij was in 32 Ligue 1-duels goed voor 16 doelpunten en evenveel assists.

Met de uitverkiezing troeft hij dus andere sterren als Erling Braut Haaland en Kevin de Bruyne af. Beide waren cruciaal voor Manchester City, dat de Premier League, Champions League en de FA Cup won. Haaland brak zelfs het record voor meeste Premier League-doelpunten in een seizoen (36).

Sport weet daarnaast ook te melden dat Aitana Bonmatí de Ballon d’Or voor vrouwen in ontvangst gaat nemen. De Spaanse speelster legde afgelopen zomer met haar land beslag op de wereldtitel in Australië en Nieuw-Zeeland.

Op 30 oktober wordt ook de Kopa Trophy uitgereikt, wie die prijs in ontvangst gaat nemen is nog niet bekend. Xavi Simons is als enige Nederlander genomineerd voor de prijs van ‘beste talent van het jaar’. De prijzen worden uitgereikt door voetbalmagazine France Football.