Spelers AZ gaan in op rellen: ‘Dwazen, een schande voor het Nederlandse voetbal’

Vrijdag, 19 mei 2023 om 07:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:34

AZ slaagde er donderdagavond niet in om de finale van de Conference League te bereiken. Op eigen veld was de 0-1 nederlaag tegen West Ham United niet voldoende om de 2-1 nederlaag uit het heenduel te compenseren. Na afloop ging het vooral over de ongeregeldheden die na het laatste fluitsignaal op de hoofdtribune plaatsvonden. Supporters van AZ zochten daar de confrontatie met aanhangers van tegenstander West Ham United.

In het vak zaten vrienden en familieleden van West Ham-spelers. Onder meer Tomás Soucek leek in te grijpen en klappen uit te delen aan de Alkmaarse fans, omdat een aantal familieleden werd belaagd. “Dat zijn gewoon dwazen. Ik snap het niet”, zo klonk de reactie van Tijjani Reijnders tegenover ESPN. “Natuurlijk zit er emotie bij, maar wat moet je er verder van zeggen. Nogmaals het zijn echt dwazen, ik heb er verder geen woorden voor.

Aanvoerder Jordy Clasie kreeg weinig mee van de ongeregeldheden na het laatste fluitsignaal. “Ik was er vrij laat. Ik baal er wel van, maar ik zit nu meer met de wedstrijd in mijn hoofd”, zei de middenvelder bij Veronica. AZ-trainer Pascal Jansen gaf aan zich te schamen voor de rellen die uitbraken in het AFAS Stadion. “Het is vervelend, het hoort niet thuis in ons stadion. Het liefst in geen enkel stadion. Ik voel schaamte. Mensen zullen angstige momenten hebben beleefd. Je moet je emoties nog steeds de baas zijn, ook op een avond met een nederlaag.”

Pantelis Hatzidiakos liet tot slot weten te zijn geschrokken van de bestorming van de hoofdtribune door de fans van AZ. "Ontzettend triest. Mijn familie zat daar boven. Ik heb net even contact met ze gehad. Ze stonden te trillen. Ik noem die mensen niet eens AZ-supporters. Het is zielig wat ze hebben gedaan. Kom gewoon kijken en ons toejuichen. Blijf anders gewoon thuis als je zulke intenties hebt.”