Speler van zowel PSV als Ajax op prestigieuze lijst wereldwijde toptalenten

Woensdag, 11 oktober 2023 om 19:18 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:52

The Guardian heeft woensdag een lijst met zestig toptalenten van over de hele wereld gepubliceerd. De Britse krant maakt een selectie van de spelers met de grootste potentie die na het begin van 2006 zijn geboren. Op de lijst vinden we twee spelers uit de Eredivisie terug: één van Ajax en één van PSV.

De Amsterdammers worden vertegenwoordigd door Jorrel Hato. De centrale verdediger annex linksback beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in de Johan Cruijff ArenA en is haast al niet meer weg te denken uit het elftal van Maurice Steijn.

"Ajax zit in een lastige periode, maar er is een jonge speler uit Rotterdam die Ajax plezier brengt", schrijft de krant over Hato. "De zeventienjarige is fysiek sterk, snel en bezit over fantastische opbouwende kwaliteiten."

Namens PSV prijkt Tygo Land op de lijst. De middenvelder werd in de zomer van 2022 door de Eindhovenaren overgenomen van sc Heerenveen en maakte eerder dit seizoen zijn debuut in de hoofdmacht.

"Eindelijk hebben we een nieuw talent uit het noorden van Nederland", begint The Guardian over Land. "Hij treedt daarmee in de voetsporen van Arjen Robben. Land werd daarnaast onder meer al vergeleken met Frenkie de Jong en Andrea Pirlo."

Naast Hato en Land zijn ook bekende groeibriljanten als Endrick en Warren Zaïre-Emery opgenomen in de lijst. Eerstgenoemde heeft op jonge leeftijd al een transfer naar Real Madrid verdiend, terwijl hij nog actief is in zijn thuisland Brazilië. Zaïre-Emery kan daarnaast al regelmatig op speelminuten rekenen bij Paris Saint-Germain.

De lijst met talenten is een jaarlijks fenomeen van de Britse krant. In eerdere jaren verschenen onder anderen Xavi Simons (RB Leipzig), Ryan Gravenberch (Liverpool) en Matthijs de Ligt (Bayern München) al eens op de lijst. Vorig jaar stonden met Mike Kleijn (Feyenoord), Gabriel Misehouy (Ajax) en Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund) drie Nederlanders op de lijst.