Speler van PSV meldt zich na deceptie Ajax op Instagram van FC Groningen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ricardo Pepi, die zijn oude club dankbaar is.

De 22-jarige spits van PSV meldt zich via Instagram onder een bericht van FC Groningen. Pepi laat middels drie hartjes weten erg blij te zijn met het resultaat tegen Ajax (2-2) in de Euroborg.

Pepi speelde in het seizoen 2022/23 op huurbasis bij Groningen. In 31 wedstrijden was de spits goed voor 13 doelpunten en 3 assists.

Door de resultaten uit speelronde 33 komt het in de Eredivisie aan op de laatste speeldag. PSV begint met één punt voorsprong op Ajax aan het kampioensduel met Sparta. De Amsterdammers sluiten de competitie zondag af tegen FC Twente.