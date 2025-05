Speler van Manchester United neemt ondanks aflopend contract geen afscheid van de fans

Jonny Evans, Christian Eriksen en Victor Lindelöf namen zondagavond afscheid van de supporters van Manchester United. Het drietal beschikt over een aflopende verbintenis die niet verlengd wordt. De 39-jarige Tom Heaton loopt volgende maand ook uit zijn contract, maar zei geen vaarwel.

Fabrizio Romano meldt namelijk dat the Red Devils inzetten op een langer verblijf van de doelman. Heaton fungeert als derde keeper op Old Trafford, maar heeft in de kleedkamer veel waarde.

De technische staf van Rúben Amorim is blij met zijn inzet, mentaliteit en professionaliteit. Heaton is een mentor voor de jongere spelers en helpt hen waar hij kan. Daar is de staf blij mee en dus drongen ze bij de clubleiding aan op een nieuw contract voor de keeper.

Heaton komt uit de jeugdopleiding van de vervallen topclub. De goalie keerde na dienstverbanden bij clubs uit België, Wales en Engeland medio 2021 terug bij the Red Devils. Heaton kwam toen transfervrij over van Aston Villa, waar hij de twee voorgaande seizoenen speelde.

De Engelsman kwam sinds zijn terugkeer tot drie wedstrijden: één invalbeurt in de Champions League en twee basisplaatsen in de Carabao Cup. Heaton hield in al die duels zijn doel schoon.

Evans, Eriksen en Lindelöf

Evans, Eriksen en Lindelöf namen zondagavond dus wel afscheid. Eerstgenoemde (37) keerde in de zomer van 2023 terug op Old Trafford, nadat hij de jeugdopleiding had doorlopen en onder Sir Alex Ferguson al jaren in de hoofdmacht had gespeeld.

De 33-jarige Eriksen kwam in drie seizoenen tot 107 duels voor Manchester United. Daarin was de Deen goed voor acht treffers en achttien assists. Zondagmiddag tegen Aston Villa maakte hij vanaf de strafschopstip zijn laatste goal in dienst van the Mancunians.

Lindelöf speelde sinds 2017 bij Manchester United. De dertigjarige Zweed kwam voor 35 miljoen euro over van Benfica en speelde liefst 284 wedstrijden namens de Engelsen. Dit seizoen vervulde hij slechts een bijrol. Waar de toekomst van het drietal ligt, is nog niet bekend.