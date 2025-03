Speler van Club Brugge wil vlag planten op de middencirkel van rivaal en ontketent chaos op het veld

Chaos in België na afloop van het duel tussen Cercle Brugge en Club Brugge. Club Brugge-speler Ardon Jashari wilde na de 1-3 winst een vlag met de clubkleuren op de middenstip planten, wat een stortvloed aan woedende reacties aan de kant van Cercle Brugge ontketende.

Het is traditie in Brugge om na een gewonnen derby een vlag met de clubkleuren op de middenstip te planten. Eerder deed Ruud Vormer dat namens Club Brugge al in 2018.

Zondag mocht Club Brugge de traditie dus niet voortzetten. Wanneer Jashari de vlag wil planten, wordt het hem door allerlei spelers van Cercle onmogelijk gemaakt.









Cercle Brugge-doelman Maxime Delanghe ging volledig door het lint en trapte de vlag uit de grond, waarna er een opstootje op het veld ontstond tussen spelers van de rivaliserende ploegen.

Club Brugge-aanvoerder Simon Mignolet reageerde na afloop teleurgesteld op het voorval: “Het is jammer dat de traditie zo gestopt werd. Als zij hadden gewonnen, dan hadden wij er geen ding van gemaakt.”



Club Brugge staat dankzij de overwinning weer tweede in de Jupiler Pro League. Cercle Brugge staat momenteel dertiende en moet vrezen dat het niet in de degradatie play-offs belandt.