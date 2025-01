Speler van Ajax ‘is niet comfortabel’ en weigert interview met ESPN na nederlaag tegen AZ

ESPN heeft dinsdagavond de plannen rond de interviews moeten aanpassen. Vincent Schildkamp had gevraagd of Devyne Rensch voor de camera wilde verschijnen, maar hij weigerde het interview, zo vertelt presentator Jan Joost van Gangelen.

AZ plaatste zich dinsdagavond ten koste van Ajax voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. In Alkmaar was de ploeg van trainer Maarten Martens met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers dankzij doelpunten van Wouter Goes en Meerdink.

Na afloop had Jan Joost van Gangelen graag Ajax-back Rensch voor de camera bij verslaggever Schildkamp gezien, maar de vleugelverdediger besloot om niet in beeld te komen.

“We gaan een speler van Ajax erbij pakken. We wilden graag Devyne Rensch spreken. Uiteraard over zijn eventuele overgang naar AS Roma, maar hij voelde zich ‘niet comfortabel genoeg’ om voor de microfoon van Vincent te staan”, zo vertelt Van Gangelen bij ESPN.

Het is bekend Ajax onderhandelingen voert met AS Roma, maar de Romeinen ervaren concurrentie in de strijd om de rechtsback, die een aflopend contract heeft in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax en Roma onderhandelen nu al dagen over een geschikte afkoopsom of ruildeal voor de verdediger, die zijn contract in Amsterdam definitief niet meer lijkt te verlengen. De Romeinen zetten aanvankelijk in op een ruildeal met Turks international Zeki Celik, maar dat zag Ajax niet zitten.

Roma meldde zich vervolgens met een bod van vijf miljoen euro, maar ook dat werd als onvoldoende beschouwd door de Amsterdamse clubleiding. De laatste berichten zijn dat Ajax een bedrag van tien miljoen euro verlangt, en dat Roma probeert Samuel Dahl in de onderhandelingen te betrekken.