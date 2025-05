Speler uit kampioenselftal Liverpool van Arne Slot verkozen tot Player of the Year

Mohamed Salah is verkozen tot Premier League Player of the Year, zo meldt Liverpool zaterdag via de officiële kanalen. De aanvaller van de kampioen van Engeland heeft de individuele prijs voor de tweede keer in zijn carrière in de wacht gesleept.

Liverpool werd eind april kampioen van Engeland en Salah was van cruciaal belang dit seizoen. De 32-jarige Egyptenaar noteerde in 37 Premier League-wedstrijden liefst 28 goals en 18 assists voor the Reds.

Salah lijkt met afstand topscorer van de Premier League te worden, terwijl hij eveneens met afstand de meeste assists noteert. Alexander Isak eindigt tweede op de topscorerslijst; Erling Haaland voltooit de top drie.

Zondag wordt de laatste speelronde in Engeland afgewerkt en Salah zou zijn fenomenale productie tegen Crystal Palace nog verder kunnen opvoeren. Het comité van de Premier League had de laatste wedstrijd van het seizoen echter niet meer nodig om de award uit te reiken.

Met het binnenhalen van de prijs bleef hij onder meer genomineerde teamgenoten Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk voor. Verder maakten ook Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Isak (Newcastle United), Bryan Mbeumo (Brentford), Declan Rice (Arsenal) en Chris Wood (Nottingham Forest) aanspraak op de prijs.

De rechtsbuiten van Liverpool is de vijfde speler in de historie die tweemaal verkozen werd tot Player of the Year. Eerder kregen Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic en Kevin De Bruyne twee keer de award uitgereikt.

Salah beschikte over een aflopend contract bij Liverpool, maar dat werd onlangs opengebroken en verlengd tot medio 2027.