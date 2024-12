Speler uit Ajax 1 doet De Graafschap heel veel pijn in Keuken Kampioen Divisie

Jong Ajax heeft De Graafschap maandagavond uitgeschakeld in de strijd om de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdamse beloften traden aan in een versterkt elftal met veel eerste elftalervaring en versloegen de Doetinchemmers met 2-0. De Graafschap had drie punten nodig om in de race te blijven om de periodetitel. Komende vrijdag gaat de strijd om die titel in een onderling duel tussen koploper Excelsior en FC Volendam. Volendam heeft aan een punt genoeg om de periodetitel binnen te halen.

Jong PSV - Roda JC Kerkrade 2-3

De openingstreffer van Jesper Uneken viel na een kwartier op hele merkwaardige wijze. Roda JC dacht de bal net op te gaan ruimen uit het eigen strafschopgebied, maar de spits van Jong PSV stak naar met een sliding een stokje voor. De bal viel fortuinlijk binnen in het doel van Roda: 1-0.

In de 52ste minuut maakte Ryan Leijten gelijk namens Roda JC. De invaller wist de bal via de paal in het lege doel te werken: 1-1. Jong PSV dacht de de zege in de slotfase binnen te halen via een goal van Tai Abed. De aanvallende middenvelder krulde de bal van afstand binnen in de korte hoek: 2-1.

Roda JC wist de score met goals in minuut 85 en 88 nog helemaal om te buigen. Via treffers van Enrique Pena Zauner en Tiago Çukur werd het 2-3.

Jong FC Utrecht - FC Eindhoven 0-4

FC Eindhoven nam op bezoek op sportcomplex Zoudenbalch razendsnel afstand van Jong FC Utrecht. In de zestiende minuut werd de openingstreffer gemaakt door Daan Huisman, die een voorzet van Sven Blummel inkopte. De voorsprong werd verdubbeld door Achraf El Bouchataoui, die de bal in de 35ste minuut prachtig in de kruising pegelde: 0-2. In de slotfase liep Eindhoven verder weg. Evan Rottier ontfutselde Michel Driezen de bal en schoot binnen. Met een mooi schot bracht Blummel de stand op 0-4.

Jong Ajax - De Graafschap 2-0

Jong Ajax trad aan in een op papier sterke opstelling. Van de basisspelers hebben Dies Janse, Kristian Hlynsson, Sivert Mannsverk, Jaydon Banel en Rasmussen al ervaring in het eerste elftal.

In de twaalfde minuut kwamen de Amsterdamse beloften op voorsprong. De bal kwam na een afgeslagen voorzet voor de voeten bij Rasmussen, die de bal zonder aarzelen ineens in de verre hoek plaatste: 1-0. De Graafschap zette met name in de eindfase nog flink aan, maar schoten van Jesse van de Haar (over) en Levi Schoppema (redding van Tommy Setford) haalden het niet.

In de 86ste minuut maakte Rayane Bounida zijn debuut voor Jong Ajax. De achttienjarige Belg, die in 2022 overkwam van Anderlecht, passeerde in blessuretijd met een handige beweging zijn tegenstander en schoot van zestien meter overtuigend binnen: 2-0.