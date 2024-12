Speler die sinds augustus niet speelde voor Ajax maakt maandag rentree bij beloften

Een dag voor het topaffiche tussen AZ en Ajax voorziet de trainer van de uitploeg een blessure-update over een drietal spelers. Francesco Farioli bespreekt op de Amsterdamse clubkanalen de aanstaande rentrees van Mika Godts, Devyne Rensch en Sivert Mannsverk.

Eerstgenoemde kent een bijzonder voorspoedig herstel van een hamstringblessure. Met pech had Godts zomaar anderhalf tot twee maanden aan de kant kunnen staan, maar Farioli 'heeft er alle vertrouwen in' dat de jonge Belg zondag in actie kan komen.

"De afgelopen dagen ging het heel goed en het herstel voorloopt voorspoedig", aldus de Italiaan. Minder positief is hij over de inzetbaarheid van Rensch.

"Zijn situatie is iets lastiger. Hij heeft helaas een flinke tik gehad en hij wordt nog behandeld." Renschs aanwezigheid tegen AZ zal afhangen van zijn fitheid op zaterdag.

"Als hij de afsluitende training mee kan doen, dan zal hij bij de selectie zitten", zo verzekert Farioli. "Anders zal hij bij de volgende wedstrijd van de partij zijn."

Als laatste komt Sivert Mannsverk aan bod. De Noorse controleur kwam halverwege augustus, op bezoek bij NAC Breda (2-1 verlies), voor het laatst in actie namens Ajax. In september liep hij vervolgens een enkelblessure op bij Jong Noorwegen.

"De blessure van Mannsverk is een ander verhaal, omdat hij er lang uit is geweest", legt Farioli uit. "Hij zal waarschijnlijk maandag bij Jong Ajax zijn eerste minuten maken. Het plan is om hem na twee wedstrijden bij de beloften weer bij het eerste te laten aansluiten."